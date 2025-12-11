Yukari Schrickel/CNN

（CNN）更年期の症状としてホットフラッシュ（ほてり）や気分の変化はよく知られており、固定概念化されることも多いが、世界中の専門家は、更年期を迎えた女性の身体には広範な変化が起こることを強調したいと考えている。そうした認識が不足しているために多くの人は原因も分からずにさまざまな症状を経験し始めているからだ。

ここでは誰もが知っておくべきことを紹介する。

更年期とは何か？ なぜ十分に知られていないのか？

まず、閉経は月経が12カ月以上止まる時期であり、生殖年齢の終わりを意味する。

世界保健機関（WHO）によると、世界的にみてほとんどの女性は45〜55歳の間に閉経を迎える。しかし、米国と韓国の女性を対象とした調査では、最大9.4%（約10人に1人）が40〜44歳の間に閉経を迎え、最大8.6%の人が40歳未満で閉経を迎えることが明らかになった。非常にまれだが、20代で閉経を迎える女性もいる。卵巣摘出を含む子宮全摘出後、またはその他の医学的理由により閉経を迎える場合もある。

自然閉経の場合、最初の段階は閉経周辺期だ。この段階では、卵巣からのホルモン分泌が徐々に減少し、月経周期に影響を及ぼす。症状には、月経不順、ホットフラッシュ、睡眠障害、気分の変化などがみられる。

閉経周辺期は30代半ばから始まり、4〜8年ほど続くものの、いつ始まったのか思い出せない女性は多いと、英ハンプシャー・ワイト島ヘルスケアNHS財団トラストの研究者ガヤスリ・デラナロール氏は説明する。質的インタビューでは、ホットフラッシュを経験した時期や睡眠が悪化し始めた時期を正確に覚えている女性もいれば、全く覚えていない人もいるという。「更年期はこれまで認識さえされてこなかった」

調査によると、ほとんどの女性は更年期についてほとんど知らない。閉経後の女性（大半が英国在住）800人以上を対象とした調査では、90%以上が学校で更年期について教わったことがなく、ほぼ半数が更年期について全く知識がないと感じていた。また、女性たちは診察を受けても医師の知識不足により、「とりあってもらえず、支えてもらえない」と感じたと話した。

閉経はさまざまな形、タイミングで起きうる

閉経は、40歳未満で起こる場合は「早発閉経」、45歳未満で起こる場合は「早期閉経」と分類される。

研究によると、低・中所得国では、早期・早発閉経の割合が上昇し、平均閉経年齢が低下している。

「人生の早い時期に閉経を迎えれば、より長い期間、苦しむことになる」と、インドのタタ記念センターがん疫学センターの科学担当官、ニキータ・ラジプート氏は述べている。同氏の研究によると、インドの農村部では女性の「医療へのアクセスが限られており、認知度が低く、早期閉経率が高い」ことが判明した。

閉経の他の形態には、子宮摘出手術によって子宮と卵巣が摘出される外科的閉経と、化学療法や放射線療法などの治療によって卵巣の機能が低下し、閉経が誘発される内科的閉経がある。

更年期の症状は人それぞれ

米更年期学会によると、更年期の最も一般的な症状はホットフラッシュと寝汗で、80%の症例に見られる。その他の一般的な症状としては、膣（ちつ）の乾燥、尿意切迫、不眠症のほか、抑うつやイライラといった気分の変化などが挙げられる。

「多くの女性が頭痛、片頭痛、寝付きの悪さ、あるいは中途覚醒を訴えている」とデラナロール氏は言う。また、失禁を経験する女性も多く、仕事や運動など生活のさまざまな面に影響を及ぼしている。

さらに、メイヨー・クリニックによると、動悸（どうき）、関節痛や筋肉痛、性欲の変化、集中力の低下、体重増加、脱毛などの症状に見舞われる可能性がある。

あまり一般的でない症状としては、ドライアイや、視力の変化もある。あざができやすくなったり、口の乾きや吹き出物に悩まされたりする人もいるという。

デラナロール氏は研究の中で、頭皮や皮膚のかゆみなどの症状にも遭遇した。インドと英国では、性欲の増加の報告例もあったという。

「更年期は非常に個人差が大きい場合がある」とデラナロール氏。他の健康状態にも共通する症状があるため、「これらの症状が更年期に関連していると断定できない場合もある」と言い添えた。

更年期について十分に理解していないことが危険な理由

クリーブランド・クリニックによると、更年期とその症状は平均約7年間続くため、女性は自分が経験していることを理解し、見極めることが重要だ。

女性は更年期以降、心血管疾患のリスクが高まるため、活動量を増やし、食生活を管理することが大切になる。英心臓財団によると、更年期にはコレステロールと脂肪を調整するエストロゲンが大幅に減少し、冠動脈性心疾患や心臓発作、脳卒中のリスクが高まるためだ。心臓病は世界中で女性の死因の1位となっている。

特に早発閉経後には、慢性閉塞（へいそく）性肺疾患（COPD）などの呼吸器疾患のリスクが高まることも複数の研究で示されている。

英コベントリー大学で疫学・医療を研究するオム・クルミ准教授は、更年期に関する意識を高めることで、女性が適切な支援を受け、生活習慣に必要な変更を加え、更年期に伴う健康リスクを軽減できるようになると指摘する。

例えば、禁煙、飲酒量を減らす、運動量を増やす、ストレスを軽減する、体重を落とすといった生活習慣の改善は、症状の緩和に役立ち、骨粗鬆症（こつそしょうしょう）や心臓病といった疾患リスクの高まりを抑えることにつながる。クルミ氏によると、もう一つの領域であるメンタルヘルスは「全く議論されていない」。イライラ、気分のむら、不眠症といった更年期症状はよく知られているが、最近の研究によると、抑うつや不安症のリスクも高まることが示されている。

更年期症状の対処方法は？ 各国で異なる？

世界中で更年期治療に最も多く処方されているのはホルモン補充療法（HRT）だ。一つはエストロゲン療法で、通常は子宮摘出手術を受けた女性に適用される。それ以外の女性に提供されるもう一つの方法は、エストロゲンとプロゲステロン（黄体ホルモン）の併用療法。ホルモン療法は更年期に伴う症状やリスクを軽減するのに役立つと考えられており、通常2〜5年にわたり続けられるが、それ以上かかることもある。治療を中止すると、更年期障害の症状がぶり返す可能性がある。

ホルモン療法には、不正出血や乳房の圧痛、血栓や胆のう疾患のリスク上昇など、既知の副作用が複数ある。乳がん、卵巣がん、子宮体がんのリスクはわずかに上昇するものの、英国のがん研究団体CRUKによると、それでもリスクは低く、治療の種類や期間、年齢、健康状態、生活習慣など多くの要因に左右される。専門家は、女性はあらゆる選択肢を情報に基づいて検討し、決断すべきだと述べている。

ホットフラッシュ治療のための抗うつ薬など、特定の症状に対処するために処方される薬もある。より自然な方法を好み、ホットフラッシュや睡眠障害などの症状緩和をうたうハーブサプリを採り入れる女性も多い。しかし、これらの有効性や安全性に関するエビデンスは乏しいため、保健当局は一般的に推奨していない。その他の選択肢としては、ビタミン剤の摂取や、禁煙、減量、定期的な運動といった生活習慣の改善などが挙げられ、低所得地域に住む女性にとっては採り入れやすい選択肢になりうる。

米国と欧州5カ国で行われた研究を分析したところ、中等度から重度の症状を持つ女性のほとんどが、症状に対処すべく生活習慣の改善を行っていたことがわかった。最も多く処方された治療法はホルモン療法で、抗うつ薬がそれに続いた。