金曜日は冬型の気圧配置が強まり、真冬並みの寒気が流れ込んでくるため、各地で防寒対策が欠かせません。また、北陸や北日本では大雪やふぶきの所があり、吹きだまりによる交通障害にも注意をしてください。

【金曜日の天気】

北陸から北の日本海側で雪が降り、雪が強まって急に積雪が増えるおそれがあります。24時間降雪量は多い所で、東北は70センチ、北陸は60センチ、北海道は50センチなどと予想されています。風も強く、猛ふぶきとなるおそれもあるため、注意をしてください。太平洋側では広い範囲で晴れる見込みです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：-4℃ 釧路：-2℃

青森 ：-1℃ 盛岡： 0℃

仙台 ： 4℃ 新潟： 4℃

長野 ： 3℃ 金沢： 5℃

名古屋： 9℃ 東京：10℃

大阪 ：10℃ 岡山： 9℃

広島 ：11℃ 松江： 8℃

高知 ：14℃ 福岡：13℃

鹿児島：18℃ 那覇：23℃

金曜日は木曜日より大幅に気温が下がり、真冬の寒さの所も多くなるでしょう。北海道はほとんどの地域で日中の気温が氷点下の真冬日となるため、しっかりと防寒対策をなさってください。

【週間予報（西日本）】

土曜日の午後は九州から雨や降りだし、日曜日の朝にかけては広く雨で、風が強まる所も出てきそうです。日曜日の日中には日本海側では雨が残る所がありますが、多くの地域では止む見込みです。

【週間予報（東日本・北日本）】

日曜日は東北や関東甲信の山沿いで雪、そのほかの地域は雨が降り、降り方が強まる所が出てくるでしょう。また、月曜日は冬型の気圧配置となるため、日本海側は広く雪が降る予想です。そして、土曜日は気温がさらに下がり、東京の最高気温は8℃、最低気温は1℃の予想で、非常に厳しい寒さとなりそうです。