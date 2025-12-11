声を呼び交わすよろこびは、人間も妖怪も同じ――【連載】奈倉有里「猫が導く妖しい世界」＃9

この連載では、スラヴの昔話からやって来た物知り猫“バユーン”が、ロシア文学研究者・奈倉有里さんとともに皆さんを民間伝承の世界へとご案内します。

今回はどんな不思議に出会えるでしょうか？

※2025年度『まいにちロシア語』テキスト12月号より抜粋

（スラヴ：ロシアやウクライナ、ポーランド、ブルガリアなど、ヨーロッパ東部から北アジアに広く分布する、スラヴ系諸語を話す人々の暮らす文化圏）

第九回 忙しいやまびこ

やまびこに会いにいく

今日はバユーンと一緒に、高い山まできた。こんどは丘と森の中間みたいな近所のささやかな山じゃなく、本格的な山だ。猫のバユーンにも負けないくらい寝てばかりいたら心配されて、バユーンはいろいろ調べた果てに、「これだ、やまびこだよ！」というちょっと意味不明な結論に至り、珍しくはりきって私を連れだした。へんなの。まあ、私はもともと山が好きだし、嬉しいんだけど。でも、どうしてやまびこなんだろう。

やっほー、と呼ぶと、やっほー、と返ってくる。ちいさなころ、大人たちと一緒に登った山で思いきり叫び、ほんとうに「やっほー」が返ってきたときの感動は忘れられない。「こっちで叫んだ声が、向こうの山にあたって跳ね返ってくるんだよ」と大人に言われても、なんだか半信半疑である。確かに自分が言ったとおりの言葉が返ってくるけれど、たまに聞きとりにくかったり、だいぶ違う声に聞こえたりする。そういえば、カセットテープに録音した自分の声も別の人の声みたいに聞こえるから、やまびこもそうなのかもしれない。でもひょっとして、あっちの山にいる「やまびこ」が、私の真似っこをしているんじゃないの？

やまびこは単なる反響じゃなくて実在する妖怪なんじゃないか、という発想はきっとどこでもそんなふうに生まれていて、日本にも呼子（よぶこ）とか木霊（こだま）とか呼ばれるのがいるし、ロシア語圏には「アウーカ（аука）」というのがいる。名前の由来にはいくつかの説があるが、一般的には「アウー」というのが「おーい」「やっほー」に相当する呼びかけなので、そこに接尾辞の「カ」をつけてアウーカになったといわれている。

登山道の途中で深い谷にかかる吊り橋を恐る恐る渡り、そこからまたしばらく歩いたところで、バユーンは「このあたりだったかな」と立ちどまり、「呼んでみなよ」と促す。言われるがままに「やっほー」と言ってみると、そんなに大きな声を出したつもりじゃないのに一秒後にちゃんと「やっほー」が返ってくる。試しに「やっ」で止めてみれば「やっ」と返し、「アウー」と呼べば、「アウー」と返す。楽しくなってきたので、「バユーン」と呼びかけると、やまびこもバユーンを呼ぶ。

寝ずの番

アウーカは妖怪のなかでも特に無害で善良なんだ、とバユーンは語る。なんにも悪いことはしないし、妖力は強くはないけれど、いつも人の役にたちたいと思っている。道に迷ったときには、山道に木の実をぽつぽつ落としてくれていることもあって、その木の実を辿っていけば正しい道に出られる。見た目はほとんど個体差がなくて、みんな同じような姿をしている。色は木漏れ日を見上げたときのような白や薄緑や薄黄色で、体の中心のほうが白くて、手足の先のほうは緑っぽい。大きさはだいたい30センチから50センチくらい。二足歩行だし雰囲気は人間に似ているけれど、全体的に丸っこくて首がまったくないのが特徴で、おなかがぽっこり出ている。性の区別はないらしい。

バユーンの説明を聞きながら、人間の赤ちゃんみたいな姿を想像し、待ちきれなくなって「それで、どうしてアウーカに会いにきたの？」と訊くと、バユーンは急に声を低くして、「アウーカはぜったいに眠らないんだ」と意味ありげに答えた。「ほら、やまびこっていつでも返ってくるでしょ。昼でも夜でも──むしろしんと静まった夜中なら、もっときれいに神秘的に聞こえる。だからアウーカは眠らない。人に呼ばれたらいつでも応えられるように。それに、どこで呼ばれても即座に声を返せるようにいつも走りまわってる。もともと人の役にたちたい妖怪だから」と。

人の役にたちたくて一睡もできない妖怪か。私は「でもそれって……」と少し言葉に詰まり、「労働搾取みたい」と感想をこぼす。呼ばれれば必ず返事をしなきゃいけなくて、いつも気を張っていて、ぜんぜん休めないなんて、なんて切ないんだ。ひょっとしてやまびこが返す声がいつも同じじゃないのも、そのせいなんじゃないのか。ときには笑っているみたいに高く、ときには重たく別人みたいな声になるのは、忙しいせいかもしれない。あちこちから呼ばれてぜんぶに答えているうちに、うっかり誰かの声と取り違えるのかもしれない。（でも、待てよ。アウーカがたくさんいるなら、せめて交替制にすればいいのに）と、すっかり人間の労働のようなつもりで考えていると、バユーンは私の思考を展開し、「確かに、日勤のアウーカと夜勤のアウーカってのもありかもね。夜勤のアウーカは濃いコーヒーを淹れて眠気を飛ばしながら、呼ばれたら眠そうにアウーって返すんだ」と、山に提案するみたいに大声でしゃべる。やまびこはバユーンの声を拾って「ありかも……かも……」「……返すんだ……んだ……」と応えている。

声がいきがい

けれどもいまバユーンが半ば茶化すように語った「コーヒーを飲む夜勤のアウーカ」は、先ほど聞いた、赤ちゃんのような、力はないけど純真で必死なアウーカの姿とはいまひとつ重ならない。バユーンは声を返している向こうの山の一点をじっと見つめながら、静かな声で「ずいぶん昔、アウーカには何度か会ったことがある」と話しはじめた。「とはいえ相手はアウーカだから、なにを言っても同じ言葉を返すだけだし、あまり長い文章になると語尾しか覚えられないから、短い言葉をたくさんかけたんだけど、アウーカはそうやって言葉を繰り返すのがすごく楽しそうでね。どんどん生き生きとして、真っ白い頰がほんのり赤くなるんだ。僕はただのおしゃべりな猫なのに、このおしゃべりをそんなに喜んでもらえるなんて、まんざらでもなかった。実際、アウーカは誰にも呼ばれなくなると、いずれは死んでしまうらしい。人に呼ばれる声から生気を得て、返事をすることで生き延びてる。人間や動物や、それから僕たちたいていの妖怪も眠って英気を養うけど、アウーカは睡眠によって力を回復できない。ただ人の声だけが栄養なんだ」。

そう聞くと、（ふうん、もともと眠らない妖怪は、眠らなくても可哀想じゃないのか）と少しは納得した気になってみたけれど、やっぱり釈然としない。私たちができるのはただ、声をかけることだけなのか。

私は山側の地面に出ている太い木の根に腰掛けて、しばらく言葉を選んでから、「元気ー？」と訊くと、手紙のやりとりみたいに「元気ー？」という返事がきて、「大丈夫！」と返すと向こうも「大丈夫！」と応える。いくつか言葉を交わしたのちに「ありがとう」と叫ぶと、「ありがとう」と返事がきて、その声がさらにまた反響し、遠くの山並みに消えていった。

すとん、となにかがわかったような気がする。声を呼び交わすことって本来は搾取なんかじゃなく、なにはなくとも声だけで分かちあえる、喜びのはずじゃないか。たぶんアウーカは常にその本質を一瞬も疑うことなく受けとめて返せるからこそ、言葉だけで元気になれるんだ。眠ってばかりいた私は、交わす声の生む純粋な喜びの強さを、忘れかけていたのかもしれない。

帰りぎわに吊り橋のところまできたところで私はふと思いたって「おやすみ！」と叫び、「おやすみ！」の返事をもらった。これなら、やまびこのアウーカも少しは休めるかもしれない。たくさん歩いた今日の夜は、私もバユーンもきっとまたぐっすり眠る。だけど明日の朝には、いつもより澄んだ気持ちで起きられる気がした。

奈倉 有里

1982年生。ロシア文学研究者。著書に『夕暮れに夜明けの歌を』『アレクサンドル・ブローク詩学と生涯』『ことばの白地図を歩く』『ロシア文学の教室』『文化の脱走兵』、訳書にミハイル・シーシキン『手紙』、サーシャ・フィリペンコ『赤い十字』など。

イラスト 山田 緑

公式HP：http://midoriyamada.net/

