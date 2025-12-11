ロッテの新入団選手発表会が11日、ロッテ本社で行われた。

ドラフト1位・石垣元気（健大高崎高）は「170キロ投げてびっくりさせたいです。まだ日本人で170キロを投げた人がいないので、自分が投げて日本中をびっくりさせたいです」と意気込んだ。

サブロー監督は「今回のドラフトは僕の中で会心のドラフトでした。これからプロ野球選手になるわけですけど、困難な道がばかりだと思うんですけど、1日でも早く一軍の戦力になっていただけたらなと思います。練習がきついですけど頑張りましょう」とエールを送り、「僕としてはこの10人全員が数年後、一軍のレギュラーとしてエースとして投げているところで勝って優勝するのが僕の夢です」と目標を掲げた。

▼ ドラフト指名選手

＜支配下＞

1位 18 石垣 元気（健大高崎高・投）

2位 13 毛利 海大（明治大・投）

3位 40 奥村 頼人（横浜高・投）

4位 55 櫻井 ユウヤ（昌平高・内）

5位 46 冨士 隼斗（日本通運・投）

6位 69 岡村 了樹（富島高・捕）

7位 60 田中 大聖（Honda鈴鹿・投）

＜育成＞

1位 126 中山 優人 （水戸啓明高・投）

2位 127 郄橋 快秀（徳島インディゴソックス・投）

3位 128 杉山 諒（愛知学院大学・外）