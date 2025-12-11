¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤Î¸¶ÅÀ ²Öß·¹áºÚ¤é¹ë²ÚÀ¼Í¥½¸·ë¡ÖÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥ 17-26¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ³²ò¤¯
¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ö¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿Å·ºÍÌ¡²è²È¡¦Æ£ËÜ»á¡£ËÜºî¤Ï¡¢Èà¤¬17ºÐ¤«¤é26ºÐ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÉÁ¤¾å¤²¤¿½é´üÃ»ÊÔºîÉÊ¤¿¤Á¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¡£¿ÍÎàÌÇË´¸å¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿2¿Í¤Îå«¤òÉÁ¤¯¡ÖÄí¤Ë¤ÏÆó±©¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬¤¤¤¿¡£¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»×½Õ´ü¤Î¾×Æ°¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¡Öº´¡¹ÌÚ¤¯¤ó¤¬½ÆÃÆ»ß¤á¤¿¡×¡¢±§Ãèµ¬ÌÏ¤ÇÎø¿´¤¬Ë½Áö¤¹¤ëSF¥é¥Ö¥³¥á¡ÖÎø¤ÏÌÕÌÜ¡×¡¢¥Í¥¸¤Î³°¤ì¤¿»¦¤·²°¾¯½÷¤Î¡ÈË½Áö°¦¡É¤òÉÁ¤¯¡Ö¥·¥«¥¯¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤ÎË¨²ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëºîÉÊ·²¤¬¼¡¡¹¤ÈÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³¤Ãæ¤Î¥Ô¥¢¥Î¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¾¯Ç¯¤È¿Íµû¤ÎÎø¤òÉÁ¤¯¡Ö¿Íµû¥é¥×¥½¥Ç¥£¡×¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡ÖÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤é½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÂ¡×¡¢²á¹ó¤Ê½ÉÌ¿¤òÇØÉé¤Ã¤¿·»Ëå¤ÎºÆÀ¸¤ÎÊª¸ì¡ÖÍ½¸À¤Î¥Ê¥æ¥¿¡×¡¢¤½¤·¤Æ³¨¤Ë·ü¤±¤ë»ÐËå¤Î¼»ÅÊ¤äÀ®Ä¹¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¡ÖËå¤Î»Ð¡×¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡ÖÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡×¤È¤¤¤¦1¿Í¤Îºî²È¤¬¶î¤±È´¤±¤¿¡ÈÀÄ½Õ¤Î¾ÚÌÀ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢°µÅÝÅª¤ÊÇ®ÎÌ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤ÁÏºî¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤À¡£¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡×¤ÎÅÏîµÅ°ÌÀ»á¡¢±Ç²è¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¡¢²¼¤«¤é¸«¤ë¤«¡©²£¤«¤é¸«¤ë¤«¡©¡×¤ÎÉðÆâÀëÇ·»á¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖËâË¡»È¤¤¤Î²Ç SEASON2¡×¤Î»ûß·ÏÂ¹¸»á¤éÁíÀª7¿Í¤Î´ÆÆÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢ZEXCS¡¢¥é¥Ñ¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¡¢GRAPH77¡¢100studio¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥«¥Õ¥«¡¢P.A.WORKS¤Ê¤É6¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬À©ºî¤Ë»²²Ã¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°Û¤Ê¤ë¿§ºÌ¤È¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë±ÇÁüÈþ¤Ï°µ´¬¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ü¥¤¥¹¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¾®Ìî¸¾Ï¡¢ËÙ¹¾½Ö¡¢²Öß·¹áºÚ¡¢¿ùÅÄÃÒÏÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉÀ¼Í¥¿Ø¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Û¤«¡¢¥¯¥º·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î²¬ÌîÍÛ°ì¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¼ã¤Æü¤ÎÆ£ËÜ»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡¢ÄË¤¤¤Û¤É¤Ë½ã¿è¤Ç¡¢¤É¤³¤«ÏÄ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Èþ¤·¤¤À¤³¦¤¿¤Á¡£¤¢¤ÎÆü¡¢Èà¤¬¥Ú¥óÀè¤Ë¹þ¤á¤¿¾×Æ°¤Ï¡¢¹ë²Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤òÅ»¤¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¶¯¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£ºÍÇ½¤ÈºÍÇ½¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦²½³ØÈ¿±þ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÊª¸ì¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ý¤Ä°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎÌÜ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
