DXTEENÂçµ×ÊÝÇÈÎ±¡Ö¼Â¤Ï¤ªÍ§Ã£¡×¤ÎTHE RAMPAGE¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ËÈ¿¶Á¡Ö²¿·Ò¤¬¤ê¡©¡×¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¥Ä¥ó¥Ä¥óÂº¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/11¡Û6¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦DXTEEN¡Ê¥Ç¥£¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤ÎTikTok¤¬10Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£THE RAMPAGE¤Î¡È¤ªÍ§Ã£¡É¤ò¾Ò²ð¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²¿·Ò¤¬¤ê¡©¡×¤ÈÏÃÂê¡¢DXTEEN¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ø³«¤·¤¿Í§¿Í
Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¤ªÍ§Ã£¤ÎæÆÊ¿¤¯¤ó¤È¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿µ¤¯¤ó¤È¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢Âçµ×ÊÝÇÈÎ±¤¬THE RAMPAGE¤Î±ºÀîæÆÊ¿¤ÈÄ¹Ã«Àî¿µ¤ÈDXTEEN¤Î³Ú¶Ê¡ÖÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¡×¤Î²»³Ú¤Ë¾è¤»¤Æ3¿Í¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£3¿Í¤Ï10Æü¤Ë¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖTGC¹Åç2025¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçµ×ÊÝ¤ÈÄ¹Ã«Àî¤ÏFANTASTICS¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿MBS¡¿TBS¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥àÏÈ¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¥Ä¥ó¥Ä¥óÂº¤¤¡×¡Ö¤·¤ç¤Ø¡Ê±ºÀî¡Ë¤È¤Ï²¿·Ò¤¬¤ê¡©¡×¡Ö3¿Í¤ÎÉ½¾ð¤¬¥á¥í¤¤¡×¡Ö¹õ²¦»Ò¤ÈÇò²¦»Ò¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Âçµ×ÊÝÇÈÎ±¡¦±ºÀîæÆÊ¿¡¦Ä¹Ã«Àî¿µ¤Ç¡ÖÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¡×ÈäÏª
¢¡Âçµ×ÊÝÇÈÎ±¡¦±ºÀîæÆÊ¿¡¦Ä¹Ã«Àî¿µ¤Î¥³¥é¥Ü¤ËÈ¿¶Á
