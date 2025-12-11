かとゆり、カットアウトパンツから太ももチラ見せ「ワンポイントお洒落」「脚に目がいく」と反響
【モデルプレス＝2025/12/11】“美しすぎる”上智大卒業生として話題のインフルエンサー・かとゆりが12月10日、自身のInstagramを更新。カットアウトパンツを着用したコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
かとゆりは「群馬いってきた！たくさん食べてたのしかった」と記し同県邑楽町の公式マスコットキャラクター「オーランドさん」との2ショットを投稿。白いミニ丈のダッフルズコートに黒いカットアウトパンツのコーディネートで、太ももがチラリとのぞいている。
この投稿に、ファンからは「脚に目がいく」「ワンポイントお洒落」「風邪引かないでね」「お洒落さん」「可愛すぎる」「笑顔に癒やされる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
