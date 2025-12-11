リピ買いするほどの必需品！Ray㋲が沼から抜け出せない「偏愛小物」とは♡

おしゃれ感度の高いRay㋲たちを虜にするアイテムを調査すると、毎日使いたい名品がザクザク...！今回は、中川紅葉、北里琉、乃木坂46・金川紗耶の「偏愛小物」をご紹介します。ルームフレグランスや前髪ピン、ファッション小物など、Ray㋲のリピ買いグッズを要チェック♡

Ray model clip vol81 テーマ：リピ買いしちゃう偏愛アイテム “いいもの”を知る感度の高いRay㋲たちを虜にするアイテムって！？ ルームフレグランスや前髪ピン、ファッション小物などなど。みんなのツボにハマった個人的名品を教えてもらいました。

Check! 乃木坂46・金川紗耶 ＃BiBiANGのルームフレグランス2個買いするほど好き 「BiBiANGのルームフレグランスをリピ買いしてます。甘すぎず柑橘感がキツすぎず、バランスがとてもいい♡ 誰もが好きな香りだと思います。いつも2個ずつ買うくらいハマってます♡」

Check! 中川紅葉 ＃ハンギョドンの前髪ピンでテンションUP＃お友だちへのプレゼントにもオススメ♡ 「私のリピ買いアイテムはキャラクターものの、前髪ヘアピンです。洗顔やお化粧するときに絶対使うんですが、可愛いデザインだと気分もアガるので、新しいものを見つけるたびに即購入♡」

Check! 北里琉 ＃Cyxusのダテめがね＃もう3〜4コは買ったかも（笑） 「いろんなダテめがねのなかでもCyxusは、サイズ感がちょうどよくて、私のなかでベスト1！これだけは、なくすたびにリピ買いするほどなくてはならないめがね。1,500円だけど高見えするでしょ？」

金川紗耶

中川紅葉

Ray編集部 副編集長 小田和希子

北里琉