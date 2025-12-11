リピ買いするほどの必需品！Ray㋲が沼から抜け出せない「偏愛小物」とは♡

おしゃれ感度の高いRay㋲たちを虜にするアイテムを調査すると、毎日使いたい名品がザクザク...！今回は、中川紅葉、北里琉、乃木坂46・金川紗耶の「偏愛小物」をご紹介します。ルームフレグランスや前髪ピン、ファッション小物など、Ray㋲のリピ買いグッズを要チェック♡

Ray model clip vol81

テーマ：リピ買いしちゃう偏愛アイテム

“いいもの”を知る感度の高いRay㋲たちを虜にするアイテムって！？

ルームフレグランスや前髪ピン、ファッション小物などなど。みんなのツボにハマった個人的名品を教えてもらいました。

Check! 乃木坂46・金川紗耶

＃BiBiANGのルームフレグランス2個買いするほど好き

「BiBiANGのルームフレグランスをリピ買いしてます。甘すぎず柑橘感がキツすぎず、バランスがとてもいい♡ 誰もが好きな香りだと思います。いつも2個ずつ買うくらいハマってます♡」 

Check! 中川紅葉

＃ハンギョドンの前髪ピンでテンションUP＃お友だちへのプレゼントにもオススメ♡

「私のリピ買いアイテムはキャラクターものの、前髪ヘアピンです。洗顔やお化粧するときに絶対使うんですが、可愛いデザインだと気分もアガるので、新しいものを見つけるたびに即購入♡」

Check! 北里琉

＃Cyxusのダテめがね＃もう3〜4コは買ったかも（笑）

「いろんなダテめがねのなかでもCyxusは、サイズ感がちょうどよくて、私のなかでベスト1！これだけは、なくすたびにリピ買いするほどなくてはならないめがね。1,500円だけど高見えするでしょ？」

