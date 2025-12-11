俳優の妻夫木聡が、主演するＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）での、佐藤浩市とのオフショットを公開し、話題となっている。

妻夫木は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「浩市さんは、スタッフキャストみんなにとって父のような存在でした 厳しいけど、温かくて、いつも見守ってくれてた浩市さん、ありがとう 社長！！」と記し、佐藤のクランクアップで花束を後ろに隠して待つ写真や、花束を渡して佐藤に抱きつくショットなどを投稿。

ハッシュタグをつけて「＃感謝祭のダーツでいただいた１００万円でＴシャツを作りました ＃『ファンファーレ』ジャケ写を浩市さんの顔に変えたバージョン」とつづり、そろいの長袖Ｔシャツを着てスタッフとポーズをとる写真もアップした。

この投稿には「めちゃ良い写真 後ろ姿にまた泣ける」「チームロイヤル最高」「社長と栗栖さんの雰囲気が好きでした。終わるのが本当に寂しいです」「２人の掛け合い最高でした」「名コンビでした」「絆を感じます」「この数枚の写真だけで泣ける」「愛ある現場」「めっちゃいい写真」などのコメントが寄せられた。