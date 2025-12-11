11日は小雨が降った時間もありましたが、まとまった雨とはなりませんでした。実はここ1か月を振り返ると、1ミリ以上の雨が降った日はわずか2日しかないんです。



こちらは、10日までの30日間の降水量を平年と比べた図です。東日本の太平洋側と西日本がほとんど茶色になっていますが、ここは1か月で降った雨が平年の2割に満たない地域です。九州北部も小雨となっていて、福岡の1か月の雨量は10ミリと平年の11パーセントしか雨が降っていません。





心配されるのが火事ですが、関東でも小雨により乾燥が続き、山火事が相次いでいます。そこで今回は山火事についてのお話です。お天気メモはこちら。『来年1月運用開始の林野火災注意報・警報とは』ことし2月に岩手県大船渡市で大規模な林野火災がありました。平成以降最大の林野火災となったことを受けて、来年から全国の市町村が林野火災注意報と警報を発表できるようになります。林野火災注意報と警報はどんな時に発表されるかといいますと、注意報の基準は前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下の時、または前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ乾燥注意報が発表されている時です。これらに加えて、強風注意報が発表されると林野火災警報が発表されます。林野火災注意報や警報が発表されると、屋外でのたき火の禁止や指定区域内での喫煙禁止など火の使用に制限がかかります。制限に従わない場合、注意報発表時は罰則はありませんが、警報発表時は30万円以下の罰金または拘留に処されることが消防法で定められています。来年からは林野火災注意報や警報も参考に、 火災に注意してもらえたらと思います。