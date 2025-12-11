2030年までにタイトル争いができるチームを目指す

アウディR26コンセプト｜Audi R26 Concept

アウディはこのほど、モータースポーツ最高峰でのアウディブランドの現状を、ドイツ・ミュンヘンにある「アウディ ブランドエクスペリエンスセンター」にて先行公開した。今後の市販モデルと同様に、アウディは妥協のない明快さをサーキット内外で体現していく。

アウディAGのゲルノート・デルナーCEOはこのように述べている。

「モータースポーツの頂点への参戦により、アウディは明確で意欲的なメッセージを発信します。これは、アウディにおける刷新の次なる章です。F1によって、よりスリムで、スピーディで、そして革新的なアウディへの変革が促されます。私たちはF1にただ参加するのではありません。勝つために参入します。同時に、F1では一夜にしてトップチームになれないことも理解しています。それには時間と忍耐、そして現状を絶えず問い直す姿勢が必要です。2030年までに、私たちは世界選手権タイトルを争うチームになることを目指します」

F1チームがアウディの新しいブランドアイデンティティを牽引

アウディR26コンセプト｜Audi R26 Concept

アウディR26コンセプトは、2026年1月に公開予定のアウディ初となるF1マシンのカラーリングおよびデザインのプレビューで、その明確な意思表示を示すコンセプトモデル。

このビジュアルアイデンティティは、最近導入されたデザイン哲学と、その4つのデザイン原則である明快さ、技術、知性、そしてエモーションに基づいている。

アウディのマッシモ・フラチェッラCCO（チーフクリエイティブオフィサー）はこのように述べている。

「私たちは組織のあらゆる側面を結びつける、統一されたデザイン言語を実現しています。新しいブランドアイデンティティはF1プロジェクトが先導し、今後、F1チームおよびアウディ全体に展開されていきます」

R26コンセプトは、ブランドの新しいビジュアルアイデンティティを最初に具現化したもののひとつ。ミニマルなグラフィックサーフェスは正確な幾何学的カットが施され、レーシングカーのフォルムとシームレスに一体化している。カラーパレットは、チタニウム、カーボンブラック、そして新たに導入されたアウディ レッドで構成。赤いフォーリングスもF1での存在感を際立たせるアイデンティティのひとつになっている。

ブランドスローガン「技術による先進」を主張するグローバルステージとしてのF1

アウディR26コンセプト｜Audi R26 Concept

アウディのF1プロジェクトは、アウディの戦略におけるフラッグシップであり、ブランドの技術的・文化的・事業的な再編成を体現するもの。それは、顧客や従業員にインスピレーションを与えることを目的としており、開発およびレース活動は経済的に魅力的な枠組みのなかで行われる。すべてのチームに適用されるコストキャップ（予算制限）により、予算と条件が明確に定義されながらも、F1はそのグローバルな展開により強力なブランド露出とスポンサーシップの機会を生み出す。

F1は何十年にもわたり世界的に確立されたスポーツプラットフォームであり、8億2000万人以上のファンを持つ世界で最も人気のあるスポーツシリーズ。2024年には、約16億人のテレビ視聴者がレースを観戦した。F1チームの財務評価額は数十億ドル規模に達している。

アウディF1チームはすでに、「アディダス」「bp」そしてタイトルパートナーとなる予定の「Revolut」という3つのグローバル企業をパートナーに迎えており、アウディのF1参戦を支援したいという関心は非常に高まっている。

F1参入にあたりアウディは、今年初めにスイスの「ザウバーグループ」を買収し、カタールの政府系ファンドを投資家として迎え入れる体制を整えた。

アウディF1プロジェクトの指揮を執るのは、フェラーリ前チーム代表のマッティア・ビノット氏と、アウディF1 チーム代表のジョナサン・ウィートリー氏という経験豊富なF1マネージャー。両者はアウディAGのデルナーCEOに直接報告する。

ドライバー体制は、ドイツ出身の熟練ドライバーであるニコ・ヒュルケンベルグ選手と、ブラジル出身の才能ある若手であるガブリエル ・ボルトレト選手という、経験者と若いエネルギーを組み合わせたチームだ。

モータースポーツの伝統からF1の新規参入へ

アウディR26コンセプト｜Audi R26 Concept

モータースポーツはアウディのDNAの一部であり、常に技術的進歩とイノベーションを推進する原動力であり続けてきた。最初のミッドシップのグランプリカーから、ラリーにおけるquattro（クワトロ）フルタイム四輪駆動、さらにル・マンやフォーミュラE、ダカールラリーでのディーゼル、ハイブリッド、電動パワートレインに至るまで、アウディは決意、勇気、忍耐、そしてチームスピリットをもって、常にあらゆるモータースポーツプロジェクトを成功へと導いてきた。アウディのF1参戦もまた、この伝統を基盤としている。

モータースポーツの最高峰は世界で最も過酷な実験室とされている。短い開発サイクル、最小限の指揮系統、そして迅速な意思決定は、アウディ全体の模範となると同時に、最新の技術開発や素材が身近になる。F1はオープンな競争であるため、市販モデルにとっても極めて重要なテーマである電動モビリティとサステナブルなe-fuel（合成燃料）の両分野において技術を牽引する役割を果たす。このふたつの領域において、自由度が高くイノベーションの余地があるレギュレーションとなっている。

2026年以降に実施されるF1の技術規則が広範囲にわたって改定されたことにより、新たにモータースポーツの最高峰に挑戦するアウディにとっては理想的な機会となった。シャシーおよびドライブトレインのどちらにおいても、すべての競合チームが新しい規則とテクノロジーを同時に習熟しなければならないからだ。

アウディ公式サイト「フォーミュラ1」

https://www.audi.co.jp/ja/stories/audi-sport/f1/