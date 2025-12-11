東京ばにゃ奈新作♡年末年始限定「めでたいにゃボックス」12枚入り登場

年末年始の特別なおやつに、東京ばにゃ奈クッキーズから『めでたいにゃボックス 12枚入』が登場します♡鏡餅ポーズのばにゃ奈たちが年末年始を華やかに彩る限定商品です。北海道産発酵バターを使用したサクほろ食感のクラフトクッキーは、バナナバター・宇治抹茶あずきバター・メープルラテの3種入り。帰省のお土産やお正月ギフトにもぴったりの、見た目も味も楽しい一箱です♪

年末年始限定♡めでたいにゃボックス

2025年12月18日(木)より、東京ばにゃ奈クッキーズJR東京駅店で年末年始限定『めでたいにゃボックス 12枚入』が発売。

価格は2,160円（税込・本体2,000円）で、バナナバター・宇治抹茶あずきバター・メープルラテの3種各4枚入り。

鏡餅ポーズのばにゃ奈たちが、お正月を可愛く演出します。数量限定で、無くなり次第終了なので早めのチェックがおすすめです。

サクほろ食感のクラフトクッキー

厳選素材で作るクラフトクッキーは、北海道産発酵バターや旨みを引き出す小麦、口どけの良い砂糖を使用。ぷっくり立体的な“しっぽ”の形で焼き上げ、サクほろ食感を実現しました。

3種のフレーバーそれぞれが異なる美味しさで、バナナバターはまろやかに、宇治抹茶あずきバターは和の風味豊かに、メープルラテは香り高く仕上がっています。食べ比べも楽しめる一箱です。

特典付きでさらに嬉しい♡

『めでたいにゃボックス』を1箱購入すると、「ばにゃ奈めでたいにゃステッカー」が1枚ついてきます。

こたつで過ごすばにゃ奈とまっちゃ、ラテの可愛いイラストで、お正月のひとときがさらに楽しく♪

東京駅限定なので、帰省土産や新年のプレゼントにもぴったりです。限定数量のため、早めのゲットがおすすめです。

年末年始を彩る、ばにゃ奈の可愛いクラフトクッキー



東京ばにゃ奈クッキーズの年末年始限定『めでたいにゃボックス 12枚入』は、バナナバター・宇治抹茶あずきバター・メープルラテの3種を楽しめるサクほろ食感のクラフトクッキーです♡

鏡餅ポーズのばにゃ奈たちと一緒に、新年を華やかに迎える特別なおやつに。

JR東京駅店限定、数量限定なので、帰省土産やお祝いギフトにもぴったり。見た目も味も楽しめる一箱をぜひ手に入れてください♪