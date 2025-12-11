10日都内で行われた「ELLE CINEMA AWARDS 2025」の授賞式に、俳優の吉沢亮（31）が登場した。

【映像】今年一番嬉しかったことを話す吉沢亮

今年、目覚ましい活躍をした男性に贈られる「エルメン賞」を受賞した吉沢。主演した大ヒット映画『国宝』の撮影中に、手ごたえはあったかと聞かれると「本当に現場では、とにかく“いいと思えるものを作りたい”という思いだけで、走り抜けた現場だった。（映画を）見てもらえば良いって分かってもらえるという思いはあったけど、まさかこれほどたくさんの人に広がっていく作品になるとはちょっと想像していなかった」と振り返った。

また、海外での反響について「海外の人が日本の伝統芸能を描いた作品をこれだけすごく深いところで見てくれて、僕らに熱いメッセージを投げかけてくれる。映画は世界の壁を越えていくんだなと思った。そういうことを感じられたのが、今年一番うれしかった」と語った。

さらに、来年の意気込みを「来年はミュージカルがあったりとか、新たなチャレンジがいろいろありそうな年。来年も変わらず挑戦の年にしていければうれしい」と話した。（『ABEMA Morning』より）