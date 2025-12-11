歌手の浜崎あゆみ（47）が10日、Instagramのストーリーズを更新。広々としたベッドでくつろぐ“家族”の姿を披露し、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】浜崎あゆみの自宅でくつろぐ愛犬たち（複数カット）

これまでもInstagramで、「静かに見上げる兄。いじり倒す弟」と、自宅に飾った巨大なクリスマスツリーの前ではしゃぐ様子や、公園の遊具で遊んでいる写真など、2人の息子との日常を発信してきた浜崎。また、玄関や室内で愛犬とともに写るプライベートショットも投稿し、「賑やかなおうちいいな！」「ベルサイユ宮殿みたい！」といった反響も話題になっていた。

自宅の広々ベッドでくつろぐ愛犬たちを公開

10日に更新したストーリーズでは、「I still believe life is beautiful（私はそれでも人生は美しいと信じている）」と英語でコメントし、広々としたベッドでくつろぐ愛犬の姿を披露している。

この投稿には、「可愛すぎる！みんなすっごいリラックスしてるね！」「ふかふかベッドで気持ちよさそう！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）