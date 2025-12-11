【義父「令和の出産祝い、薄情だ」】「大人ってめんどくさい」義父ガーン！＜第12話＞#4コマ母道場
お祝いをあげるとき、どんなプレゼントを贈るのか考え方は人それぞれ。それでも共通して言えることは、「思い浮かべるのは相手の喜ぶ顔」のはずなのですが……。今回はプレゼントを贈った「先」のことを考えすぎた家族のお話です。
第12話 大人ってめんどくさい【長男嫁の気持ち】
【編集部コメント】
サラちゃん、ど正論ーー！ そうなんです！ お義父さんの気持ちも、お義母さんたちの気持ちも、両方とも別に間違ってはいないのです。ただ共通して言えることは「贈り物をどうするか決めるのは持ち主」だということなのです。贈り物は渡した時点で役割を終えているし、もらった人がどうしようと文句は言ってはいけないし、決めてもいけないのです。だから「誰も関係ないところで喧嘩してる」なのですね。大人全員を黙らせるサラちゃん……素晴らしいです！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
