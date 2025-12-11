¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¼è¤ê¤¿¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶áÆ£·ò²ð¡¢Íèµ¨ÌÜÉ¸¤Ï5ÅÙÌÜ¤ÎºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¡¡¡ÖËÍ¤Î»ý¤ÁÌ£¡£¤½¤³¤¢¤ê¤¤ÎÂ¾¤Î¿ô»ú¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬11Æü¡¢Íèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤ËºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤ò·Ç¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4ÅÙ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦°ì²ó¼è¤ê¤¿¤¤¤·¡¢ËÍ¤Î»ý¤ÁÌ£¡£¤½¤³¤¢¤ê¤¤ÎÂ¾¤Î¿ô»ú¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ËèÇ¯1·î¤Ë¼¯»ùÅç¸©Å·¾ëÄ®¤Ç¹Ô¤¦¼«¼ç¥È¥ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼8Áª¼ê¤¬Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ïº¸ÏÆÊ¢¤ä±¦Â¼ó¤Ê¤ÉÅÙ½Å¤Ê¤ë¤±¤¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢½Ð¾ì75»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨3³ä1ÎÒ¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢41ÂÇÅÀ¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯1Ç¯¤òÉ½¤¹´Á»ú¤È¤·¤Æ¡Ö¶ì¡×¤È¥Ü¡¼¥É¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë²ù¤·¤µ¤ä¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿´¶¤¸¤¬»Ä¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢·Ç¤²¤¿¤Î¤ÏºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤À¡£2019Ç¯¡Ê4³ä2Ê¬2ÎÒ¡Ë¡¢20Ç¯¡Ê4³ä6Ê¬5ÎÒ¡Ë¡¢23Ç¯¡Ê4³ä3Ê¬1ÎÒ¡Ë¡¢24Ç¯¡Ê4³ä3Ê¬9ÎÒ¡Ë¤È¡¢µå°Ò¶þ»Ø¤ÎÁªµå´ã¤òÉð´ï¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç4ÅÙ¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡£¡Ö4³ä¤Ï±Û¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÍèÇ¯¤Ïà¹¬á¤»¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÂÇ·âÎý½¬¤ÏºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¡Öº£µ¨¤Ï¤±¤¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î°Õ¼±¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¡£ÍèÇ¯3·î¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë½Ð¾ì¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë