広島駅をミャクミャクがジャック ポップアップストアがオープン
大阪・関西万博の閉幕からおよそ２カ月。広島駅にオフィシャルポップアップストアがオープンしました。
■川村 凌 記者
「広島駅北口に来ています。万博の公式キャラクターミャクミャクが帰ってきました。このミャクミャクを待ちに待ったお客さんがズラリと並んでいます。」
広島駅新幹線口１階のイベント広場にオープンしたのは大阪・関西万博のオフィシャルポップアップストアです。
店頭には、サンリオキャラクターとコラボしたキーホルダーやオリジナルグッズなどおよそ１２０点が並んでいます。
初日となる１１日、混雑を避けるため事前に整理券が配布されましたが、午前４時に鳥取を出発して並んだという人もいました。
多くの人に惜しまれつつ１０月１３日に閉幕した大阪・関西万博。
オフィシャルストアは全国で１０店舗が今も営業をしており、「もう一度万博の雰囲気を感じてもらおう」と
期間限定の復活が決まったということです
今回、広島駅周辺に設置された店舗は全部で５店舗。
ミナモアやコンビニなどに出店することで県内外の駅利用者などにオフィシャルストアの存在を届ける狙いがあるということです。
■ジェイアールサービスネット広島 坂口 璃果係長
「万博は終わってしまいましたが、行けなかった人もいますし行ったけどもっと楽しみたかった人もいると思うので、このイベントスペースを通じて万博のイベント感を感じてもらえればいいと思います」
イベント広場のオフィシャルストアは、あさってまでですが、その他の４店舗は１２月２５日まで開いているということです。