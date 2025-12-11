前線を伴う低気圧が発達しながら北海道を通過している影響で、小樽や札幌など南西部を中心に雪の降り方が強まりました。



いまの札幌の様子を中継でお伝えします。



札幌市手稲区富丘の住宅街に来ています。



午後５時半ごろに雪がパタリと止みました。



この時間は雪が降っていませんが、朝から午後５時半ごろまでずっと降り続けていましたので、雪に覆われた住宅街となっています。



この辺りもちょっと歩道は歩きにくくなっています。





というのも、先ほど車で自宅に戻られた方が、駐車場なんですが、一面雪で車が中に入れない状態になっていたので、駐車場の雪かきを３０分以上かけて行って、ようやく中に入れたということだったんです。かなり大変な作業だったかと思います。ただ、雪質に関しては比較的サラサラとしています。気温も氷点下ということでもありますので、雪かきをしている方に話を伺いましても、やはり朝の湿った雪の時よりは雪かきはしやすくなったという話をする方が多かったです。ただこの後、雪がまた降り始める予報となっています。そして今度は風も出てくるということで、札幌市手稲区、きょう１日回っていますと、頭上の至るところにこんもりと雪が積もっているところがありましたので、風を伴ってそれが落ちてくる可能性も考えられますし、なんといってもあす朝は冷えますので、その中で再び雪かきをしなければいけない、住民の皆さんの大変さというのはあるかと思います。