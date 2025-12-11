「モデルさんみたい」「まるで雑誌の表紙」女子プロゴルファーの投稿写真に絶賛の声
セキ・ユウティンが自身のインスタグラムを更新。中国語のコメントとともに2枚の写真を公開した。
その内容は「イチョウの葉は毎年ゆっくりと徐々に黄色に変わり、成長が最も遅いときでさえも輝くような景色を見せてくれます」という意味が込められており、紅葉の移ろいを表した情緒あふれるメッセージとなっている。投稿された写真は2枚。1枚目は鮮やかな紫のニットトップスを着たユウティンが、黄色く色づいたイチョウの葉を手に取り、カメラへ向かってそっと差し出すようにポーズを取った姿が収められている。紫と黄色のコントラストが美しい一枚となった。2枚目は、ジャケットを羽織り、まとめ髪にしたユウティンがノートパソコンに向かう姿。傍らにはカップに入ったコーヒーが置かれ、作業に集中する落ち着いた雰囲気。知的でスタイリッシュな一面が見えるオフショットだ。この投稿にファンからは「イチョウの紅葉とユウティンの笑顔に癒されました」「オフタイムは、モデルさん」「ファッション雑誌の表紙でしょうか」と、美を称えるコメントが続々と寄せられていた。
