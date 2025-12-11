目黒蓮、ホリデーシーズンにFENDIをまとうスペシャルムービー公開 犬形チャームがアクセント
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、イタリア・ローマ（Rome）を代表するラグジュアリーブランド フェンディ（FENDI）のブランドアンバサダーとして、ホリデーシーズンに向けたスペシャルムービーに登場する。
【別カット】かっこいい⋯ブラックコーデでクールな表情を浮かべる目黒蓮
同ムービーは、「フェンディ ルイ（FENDI Lui）」バッグをフィーチャーし、フェンディ 2026年春夏 プレコレクションの最新ルックをまとった目黒がイタリア・ミラノ（Milan）の街を楽しむ様子が描かれている。
シアリングの襟がついたコーデュロイのジャケットにカーゴパンツ、鮮やかなオレンジのニットビーニーを合わせた、遊び心あふれるスタイルで登場。スターリングシルバーのメンズジュエリーコレクション「フェンディ 925（FENDI 925）」のネックレスやリングを合わせ、洗練された個性を際立たせる。
「フェンディ ルイ」バッグには、「セレリア（Selleria）」タグとフェンディ家の愛犬である「ITO」にインスパイアされた、セーラースタイルの犬形チャームが取り付けられ、アクセントを添えている。
ミステリアスな雰囲気に包まれた部屋へと導かれ、レコードプレイヤーに指をかざすとシーンは一変。フェンディ 2026年春夏 プレコレクションが創り出すホリデー感あふれる空間が広がり、ポルカドットモチーフが施されたニットにブラックのレザージャケットをまとったスタイルへと装いを変化させる。そして、大切な人へのギフトを手に部屋を出ていくシーンで物語の幕を閉じる。
なお、同スペシャルムービーは、フェンディ公式オンラインサイト、LINE、X、Facebookなどにて順次公開される。
