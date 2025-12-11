熊本市動植物園から旅立ったホッキョクグマのマルルが、今日（11日）北海道の釧路市動物園に無事到着しました。

【写真を見る】熊本を発つ日のマルル／到着から1時間後には…ハクサイをもぐもぐ

熊本市動植物園で11年間暮らしたホッキョクグマのマルル。北海道の釧路市動物園に引っ越すため、12月8日、多くの人に見送られて熊本を旅立ちました。

陸路と船で北海道に向かったマルルの3日間の移動距離は、直線で約1640キロに及びます。そして今日昼ごろ、釧路市動物園に到着しました。

新しい寝室はどうかな？

釧路市動物園によりますと、マルルはすごく元気で、入れられた寝室を興味深そうに歩き回り、到着の1時間後には早速、ハクサイやアジなどを食べたということです。

順調にいけば1月3日から一般公開する予定で、園の担当者は「マルルが熊本の人たちに慕われていたことはこちらにも伝わっている。早く慣れて釧路市でもファンが増えてほしいし、熊本からもぜひ会いに来てほしい」と話しています。

移動中に「震度6強」

今回の長距離移動中の12月8日、青森県で最大震度6強を観測する地震が発生しました。

この時、マルルを乗せたトラックは広島県あたりを走行していて、高速道路の通行止めなどの心配もありましたが、旅路は順調に進み、予定よりも4時間ほど早く到着したということです。