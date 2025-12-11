BS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（不定期、後10・00）が9日に放送され、今季限りで16年間のプロ野球選手生活にピリオドを打った長野久義氏（41）がVTR出演。「思い入れがある」という特別な存在の後輩を明かした。

「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹一樹（57）、宮崎瑠依（42）という巨人ファン3人が番組MCを務めており、今回は岸田行倫捕手（29）と泉口友汰内野手（26）がゲストとしてスタジオ出演した。

そのなかでMC3人が長野氏を直撃インタビュー。宮崎から「長野選手のような勝負強さを持った、期待する選手を…」と水を向けられると「個人的にちょっと思い入れがあるというか。僕が（広島から）ジャイアンツに戻って来たのが2023年から…戻って来たんですけど。その時に浅野が一緒に…浅野が高卒で入って来て」と2022年ドラフト1位入団で2023年がルーキーイヤーだった浅野翔吾外野手（21）が“同期”として気になる存在だと明かした。

「頑張ってほしいなって思いが凄く…」と長野氏。三村から「教えてあげたりアドバイスはしたんですか？」と聞かれると「特にアドバイスは…」としたが、三村が「下手だな、お前、守備…とか」と浅野の守備力をいじると、長野氏は「ハラスメントになってしまいます…」と苦笑いだった。