ＴＢＳ系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」が９日、最終回を迎えた。ロスの声がやまぬ中、公式Ｘでは１１日、主演・海老原勝男を演じた竹内涼真のクランクアップの様子が公開され、「このオールアップだけで涼真くんの性格がたくさん出てる、、♥笑」「勝男最高でした！」などの声があがっている。

「撮影の合間の何気ない時間まで、常にチームを鼓舞して盛り上げてくださいました 竹内さんありがとうございました！」という言葉とともに投稿された動画。竹内は花束を渡してくれたスタッフと勝男ばりのガッチリ抱擁。オールアップのシーンに出演していなかった鮎美を演じた夏帆の姿を見つけ、すぐに駆け寄り、「いや〜夏帆さん！来てくれると思わなかった！！ありがとうございます」と感謝した。ハイタッチのパチンという音と夏帆の「お疲れ〜！」という明るい声が聞こえた。

竹内は「３カ月間楽しかったです。僕のハイテンションについてきてくれた皆さん、本当に感謝します」と話すと、その場から笑いが。「まじめに作品作ってると、なんか、みんな、面白い、って言ってくれてるみたいで、あ〜いいことあるんだな、と再確認しました。まぁ…これ以上言うことないんですけど」と口にした後、しっかりためを作って、「強いていえば〜」と勝男の名ゼリフを使うと、大きな笑いが。「強いて言うなら、スケジュールがちょっときつすぎる」と笑い、爆笑となっていた。竹内の素顔がのぞく映像に「素顔も勝男だった！竹内涼真さん、お疲れ様でした！」との声もあった。