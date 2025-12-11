元「ViVi」専属・emma、スターダストプロモーション退所を報告 今後の活動に言及「より自分らしく私なりのやり方で」
【モデルプレス＝2025/12/11】モデルのemma（31）が11日、自身のInstagramを更新。所属事務所・スターダストプロモーションを退所することを報告した。
【写真】「スタダ」退所発表した人気番組元アシスタントの美女
emmaは「私ごとではありますが、この度12年間お世話になった株式会社スターダストプロモーションとの専属契約を終了し、退所することをご報告いたします」と報告。「18歳で上京したばかりの右も左もわからない私をスカウトしてくださり、これまで、たくさんの学びと愛を頂きました」「これまでの経験はすべて大切な宝物であり、心から感謝しております」と感謝をつづった。
また、「これからもお仕事は続けていきますので、今後とも変わらず見守っていただけたら嬉しいです」「今後の自分の人生を深く考え、より自分らしく私なりのやり方で前へ進んでいきたいと思います」と今後について前向きに語っている。
2012年にプロモデルとしてデビューしたemmaは、2021年まで雑誌「ViVi」の専属モデルとして活動。その後も「装苑」「NYLON JAPAN」「haco.」など多くの人気雑誌で表紙を飾るなど、モデルとして輝かしいキャリアを築いてきた。さらに、2018年までTBS系トーク番組「A-Studio」（毎週金曜よる11：00〜）で9代目アシスタントを務めたほか、現在はアパレルブランド「ER（イーアール）」を立ち上げ、ディレクターとしても活躍している。（modelpress編集部）
