Kaoru Masaki 第四弾シングル「memory」配信リリース！新アーティスト写真＆MV公開！
俳優・声優として活動する正木郁の音楽プロジェクト“Kaoru Masaki”が、12月10日に第四弾シングル「memory」を配信リリースした。
本作は、「失って初めて気づく大切さ」や「別れの痛みの中でも前を向こうとする心」を描いた切ないバラード。過去に戻れないからこそ、踠きながらも“今をどう生きるか”そんな想いが胸を打つ一曲となっている。
さらに、今回のリリースにあわせて新たなアーティスト写真も公開。Kaoru Masaki YouTubeチャンネルにてMVも公開された。
＜Kaoru Masakiコメント＞
今回リリースさせていただく「memory」は、後悔や儚さをテーマにした曲です。
この時期らしい冷たさや人恋しさを感じてもらえる楽曲に仕上がりました。
「memory」を聴いてくれた人たちに、今ある何かを少しでも大切に感じてもらえたら嬉しいです。
是非沢山聴いてください。
●リリース情報
配信シングル
「memory」
配信中
配信リンクはこちら
https://nex-tone.link/A00206588
関連リンク
Kaoru Masakiオフィシャルサイト：
https://euclidgroup.jp/kaoru-masaki