中川翔子「弟くんのポーズが面白すぎて」双子の夜の様子に反響「大物になりそう」「将来が楽しみ」の声
【モデルプレス＝2025/12/11】歌手・タレントの中川翔子が12月8日、自身のInstagramを更新。双子の弟の面白いポーズ写真を公開し、話題となっている。
【写真】40歳双子出産タレント「大物になりそう」双子弟の夜の様子
中川は「夜勤でしたが弟くんのポーズが面白すぎてずっと笑ってました」と双子の夜の様子の写真を公開。仰向けで片手の人差し指を上に突き出しているものや顔の横に開いた手のひらを添えている姿など、様々なポーズをとっている次男の写真を並べ、「弟のポーズ なんなんでしょうか？天上天下唯我独尊？グレンラガンの空色デイズ？ラオウ？フリーザ様？ゴジュウジャー？力石徹？仮面ライダーカブト？ハルクホーガン？ネプチューンマン？サタデーナイトフィーバー？五条悟？」と思いつく似たポーズのキャラクターを挙げて、その姿を描いたイラストも投稿している。
この投稿に、ファンからは「可愛くて疲れが吹っ飛ぶ」「癒される」「将来が楽しみ」「面白すぎて爆笑した」「大物になりそう」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
