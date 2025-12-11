12月15日放送「CDTV」“クリスマスラブソングFes.”全アーティスト楽曲発表【一覧】
【モデルプレス＝2025/12/11】TBSの「CDTVライブ！ライブ！」では、3週にわたって“3大Fes.”を放送。この度、12月15日放送（よる6時30分〜）の第1弾「クリスマス LOVE SONG Fes.」に出演する総勢22組のアーティストが届ける歌唱楽曲が発表された。
【写真】“クリスマスラブソングFes.”全アーティスト一覧
第1弾「クリスマス LOVE SONG Fes.」で総勢22組のアーティストが届ける歌唱楽曲が一挙公開された。そして12月22日は、3大Fes.第二弾として「クリスマス年間ランキングFes.」を放送。今年の音楽シーンを総決算する、2025年を彩った豪華アーティストが集結し、ヒット曲連続のライブパフォーマンスを届ける。
そして、3大Fes.の締めくくりを飾るのは、12月31日放送の「年越しカウントダウンFes.」。よる11時45分から翌朝5時まで、豪華アーティストのライブとともに盛大に新年を迎える、恒例の年越しスペシャルを放送予定だ。（modelpress編集部）
ILLIT「Almond Chocolate」
Aqua Timez「千の夜をこえて」「等身大のラブソング」
Ado「新時代」「私は最強」
幾田りら「Actor」「恋風」
WEST.「アンジョーヤリーナ」「ハピネス／AI」
ENHYPEN「XO （Only If You Say Yes）（Japanese Ver.）」
ORANGE RANGE「ラヴ・パレード」
King & Prince「koi-wazurai」「HEART」
Superfly「Wherever you are」「たしかなこと」
Stray Kids「Christmas Love」
Da-iCE「CITRUS」
TOMORROW X TOGETHER「Can’t Stop （Holiday Ver.）」
DOMOTO「愛のかたまり」
なにわ男子「I Wish」「初心LOVE（うぶらぶ）」
back number「クリスマスソング」「ヒロイン」
HANA「Blue Jeans」
Perfume「チョコレイト・ディスコ」「FLASH」「巡ループ」
BE:FIRST「夢中」「Santa Claus Is Coming to Town（サンタが街にやってくる）／ジャクソン5」
FRUITS ZIPPER「ピポパポ」
Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている -winter ver.-」「All I Want for Christmas Is You／マライア・キャリー」
REIKO「First Christmas feat. JUNON （BE:FIRST）」
【プラチナライブ】
星野源「恋」「SUN」「不思議」含む全10曲
