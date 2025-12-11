大竹しのぶ、自宅クリスマスツリー公開「センスが良い」「部屋全体がおしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/11】女優の大竹しのぶが12月10日、自身のInstagramを更新。自宅のクリスマスツリーを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】明石家さんまの元妻「部屋全体がおしゃれ」自宅クリスマスツリー
大竹は「もうすぐクリスマス、そして今年が終わってしまう。いつもツリーの飾付けしながら、時間の流れの速さを思い愕然としてしまう私です」とつづり、広々とした部屋に飾られたクリスマスツリーの動画を投稿。赤とシルバーを基調としたオーナメントで飾られた大きなツリーを公開している。
この投稿には「ツリーが素敵」「温かい雰囲気に癒される」「飾り付けが上品」「見ているだけでほっこりする」「クリスマス気分が高まる」「センスが良い」「部屋全体がおしゃれ」などの反響が寄せられている。
大竹は、1982年にドラマディレクターの服部晴治さんと結婚し、1985年に長男・二千翔さんを出産。1988年、タレントの明石家さんまと再婚し、1989年に長女IMALUを出産したが、1992年に離婚した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】明石家さんまの元妻「部屋全体がおしゃれ」自宅クリスマスツリー
◆大竹しのぶ、自宅のクリスマスツリーを公開
大竹は「もうすぐクリスマス、そして今年が終わってしまう。いつもツリーの飾付けしながら、時間の流れの速さを思い愕然としてしまう私です」とつづり、広々とした部屋に飾られたクリスマスツリーの動画を投稿。赤とシルバーを基調としたオーナメントで飾られた大きなツリーを公開している。
◆大竹しのぶの投稿に反響
この投稿には「ツリーが素敵」「温かい雰囲気に癒される」「飾り付けが上品」「見ているだけでほっこりする」「クリスマス気分が高まる」「センスが良い」「部屋全体がおしゃれ」などの反響が寄せられている。
大竹は、1982年にドラマディレクターの服部晴治さんと結婚し、1985年に長男・二千翔さんを出産。1988年、タレントの明石家さんまと再婚し、1989年に長女IMALUを出産したが、1992年に離婚した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】