「今日好き」瀬川陽菜乃、ビッグパーカーから魅せる美脚「スタイル抜群」「脚が綺麗」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/11】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が12月10日、自身のInstagramを更新。ビッグパーカーのコーディネートを披露して、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」17歳美女「スタイル抜群」ビッグパーカーから美脚スラリ
瀬川は「可愛いぱーかーこの色すき」「可愛いだろぉ」とつづり、ネイビーのビッグパーカー姿の写真を投稿。ソファに腰掛けて目元を押さえるようなリラックスしたポーズで、ゆるめのトップスとの対比からスラリと伸びた美しい脚が際立つシンプルなコーディネートを披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「脚が綺麗」「雰囲気が好き」「パーカー似合いすぎ」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）
