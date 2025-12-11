2児の母・野波麻帆、豪華手料理3種公開「美味しそう」「丁寧な暮らしが伝わる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/11】女優の野波麻帆が12月10日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】45歳2児のママ女優「改善点あり」豆腐ガトーショコラ
野波は「12月。おうちよだれ鶏。一瞬でなくなるけどひじき大好き。豆腐ガトーショコラは改善点あり」とつづり、手料理3種類それぞれの写真を投稿。シックな色合いのお皿や木製のプレートに置かれて、落ち着いたクールな食卓の様子を披露している。
この投稿には「美味しそう」「丁寧な暮らしが伝わる」「盛り付けが綺麗」「食べてみたい」「料理のセンスが素敵」「温かみがある」「レシピを知りたい」「おしゃれな食卓」などの反響が寄せられている。
野波は、2012年12月に俳優の水上剣星と結婚。2013年6月に第1子長女、2015年9月に第2子次女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆野波麻帆、味わい深い自家製料理を披露
◆野波麻帆の投稿に反響
