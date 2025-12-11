2026年1月13日（火）19：00～開催決定・美馬学さんトークショー＆ツーショット撮影会【千葉ロッテマリーンズ】

今季限りで現役を引退し、来季からは千葉ロッテマリーンズの二軍投手コーチに就任する美馬学さんが『ラブすぽ』トークショーに初登場！！

↓ 申込みはこちらから！ ↓

チケット購入ページ（別タブで開きます）

中央大学から東京ガスを経て、2010年のNPBドラフト2位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団し、プロ野球選手としてのキャリアをスタートさせた美馬学さん。

2013年の巨人との日本シリーズでは2勝を挙げる活躍でシリーズMVPに輝き、チーム初の日本一に貢献するなど、主力投手としてチームを支え続けました。

2020年にはFAで千葉ロッテマリーンズに移籍。

先発ローテーションの一角として活躍し、2020年と2022年に二桁勝利を記録するなど、マリーンズでもチームを牽引してきました。

身長169㎝とプロ野球選手としては小柄ながら、キレのあるストレートを軸にスライダー、フォーク、ツーシーム、チェンジアップなど多彩な球種を操り、数多くの強打者と渡り合ってきました。

近年は肘や膝の故障により悔しい時間も続きましたが、全力でプレーを続けた姿勢は多くのファンを魅了し続けました。

そして今回、15年間にわたるプロ野球生活に区切りをつけ、来季からはサブロー新監督のもと、二軍投手コーチとして選手とチームをサポートする立場に。

本トークショ―では、美馬さんにチームメイトとの思い出や秘話、印象に残るプレー、ピッチングの技術論、そして今後の意気込みや目標についてたっぷりと語っていただきます。

ご来場の皆さん全員で、美馬学さんに「お疲れ様でした！」の想いを届けましょう。

参加者全員が美馬さんとツーショット写真も撮れる『ラブすぽ』トークショー！！

チケットは12/12（金）19：00から販売開始

チケット情報の詳細とお申込みはPassMarket（パスマーケット）から検索

イベント概要

【開催日時】

2026年1月13日（火）

18:15開場

19:00トークショー開始

20:50終了予定

【会 場】

メディアドゥセミナールーム（千代田区一ツ橋／パレスサイドビル５F）

東京メトロ東西線「竹橋駅」直結

【出 演】

美馬 学さん（千葉ロッテマリーンズ／二軍投手コーチ）

DJケチャップさん（野球日本代表スタジアムDJ、スポーツMC）

↓ 申込みはこちらから！↓

チケット購入ページ（別タブで開きます）

注意事項：販売サイトをご確認ください。

《主 催》 株式会社日本文芸社