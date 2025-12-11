TBS NEWS DIG Powered by JNN

12月12日の関東の天気を高柳光希キャスター、河津真人気象予報士がお伝えします。

・空気乾燥　小さな火でも注意
・あす（12日）は真冬の装いで
・クリスマスは気温高め
・日中も寒い　防寒しっかり