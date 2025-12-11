ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【12月12日 関東の天気】日中も寒い 防寒しっかり！空気乾… 【12月12日 関東の天気】日中も寒い 防寒しっかり！空気乾燥 小さな火でも注意！ 【12月12日 関東の天気】日中も寒い 防寒しっかり！空気乾燥 小さな火でも注意！ 2025年12月11日 19時8分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 12月12日の関東の天気を高柳光希キャスター、河津真人気象予報士がお伝えします。・空気乾燥 小さな火でも注意・あす（12日）は真冬の装いで・クリスマスは気温高め・日中も寒い 防寒しっかり リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 床暖房, 生花, 住宅, 伊東市, グループウェア, ホテル, 葬儀, 埼玉, 介護, 介護タクシー