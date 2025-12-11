本場ヨーロッパのクリスマス体験！ハウステンボスで冬の特別な魔法を堪能

まるでヨーロッパのクリスマス！きらめくハウステンボス

「これを見ないと2025年は終われない」―そんな感動を生み出す特別なクリスマスイベントが、冬のハウステンボスで行われています。

長崎県佐世保市に広がるヨーロッパの街並みが、「ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」と銘打った幻想的な世界へと姿を変えました。

異国情緒あふれる街並みでクリスマスマーケットを満喫

心も体も温まるクラブチャウダー

ハウステンボスに一歩足を踏み入れると、そこはもうヨーロッパ。色鮮やかなイルミネーションに彩られた石畳の街並みは、まるで海外旅行に来たかのような非日常感を演出しています。クリスマス一色に染まった景色は、歩いているだけでも楽しい時間を過ごせます。

木造の屋台が並ぶクリスマスマーケットでは、この時季に食べたくなるグルメやスイーツ、可愛らしい雑貨が勢揃い。特におすすめは「クラムチャウダー」ならぬ「クラブチャウダー」。カニの爪がドーンと入ったこの冬にぴったりの一品は、味わった人から「おいしい」と絶賛されています。

ミッフィーの世界も楽しめる特別展示

「美術館に行こう！ディック・ブルーナに学ぶモダン・アートの楽しみ方」の様子

冬のハウステンボスは、グルメだけではありません。施設内では「美術館に行こう！ディック・ブルーナに学ぶモダン・アートの楽しみ方」という特別展示を開催中です。ミッフィーの生みの親であるディック・ブルーナさんのイラストやデザインワークを通して、ミッフィーの多彩なアートの世界を楽しむことができます。

ミッフィーの顔をデザインしたチーズケーキバー

さらに、神戸と横浜に店舗を構える「ディック・ブルーナテーブル」が九州に初上陸。ハウステンボスとのコラボレーションにより誕生した限定グルメやグッズが登場しています。特に注目は「チーズケーキバー」。ミッフィーの顔をかたどった愛らしいスイーツは「めっちゃ濃厚」「しっとり」と好評です。

13年連続日本一のイルミネーションが創る幻想世界

ライトアップされた街並みとクリスマスツリー

日が落ちると、ハウステンボスは一層輝きを増します。13年連続で日本一を獲得したイルミネーションは、ヨーロッパの街並みを特別な輝きで包み込みます。今年の目玉は、約9,000個ものクリスタルを使用した日本初のシンボルツリー。シャンデリアをモチーフにしていて、圧倒的な存在感です。

そして、夜のメインショー「メロディー・オブ ・クリスマス」！聖歌隊の美しい歌声が夜空に響き渡り、華やかな光や映像も融合する壮大なスペクタクルショーです。イルミネーションが一斉に点灯した瞬間、興奮と感動に歓声を上げる人も。

本場ヨーロッパのクリスマスを体験できるハウステンボスの冬。訪れる人々に忘れられない思い出を提供しています。