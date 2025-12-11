大分県臼杵市の造船所が製造したタンカーの進水式が行われ、多くの人たちが迫力の瞬間を見届けました。

臼杵市で進水式

◆TOS刀祢優月アナウンサー

「きょう進水を迎えた新たな貨物船・ジャスミントレーダー。 船に乗っている人が非常に小さく感じるほど大きな船体で、迫力があります」

進水式を行ったのは臼杵造船所です。

造船所では東京の海運会社からの発注で化学薬品運搬用のタンカーを製造。

全長143メートル、、総トン数はおよそ1万2000トンで「JASMIN TRADER（ジャスミントレーダー）」と名づけられました。

18個のタンクが備えられ、運搬可能な化学薬品はおよそ700種類に上るということです。

◆臼杵造船所 山本勇一社長

「生活に密接している貨物を運ぶ船なので、世界の海で活躍してもらいたい」

11日は関係者や地域の人たちなどが見守る中、進水式が行われました。

ロープが切られると、大きなタンカーはゆっくりと臼杵湾へと進み、海面に着水していました。

今後、内装工事などが行われたあと、タンカーは2026年3月に引き渡される予定です。