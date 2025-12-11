松丸亮吾の斬新番組、海外で快挙 読売テレビ『The Walls』アジア圏の「最優秀クイズ・ゲーム番組賞」
謎解きクリエイター・松丸亮吾らが出演した、読売テレビの番組『The Walls』（2025年2月15日深夜放送）が、アジア圏で最も権威あるテレビ賞のひとつ「Asian Television Awards（アジア・テレビジョン・アワード）」で「Best Quiz or Game Programme 賞（最優秀クイズ・ゲーム番組賞）」を受賞した。
【写真】特別番組『The Walls』松丸亮吾＆プレイヤー、心理戦の様子も
『The Walls』は、4人のプレイヤーが5×5の盤面で「隣のマスへ移動」または「壁を立てる」を選択し、四方を壁で囲まれるとゲームオーバーとなる、新感覚の体験型ゲーム番組。読み合い、騙し合い、運も頭脳もフル回転が必要な知的戦略ゲームを、GAME MASTERの松丸が届けた。
斬新なアイデアと大掛かりなスタジオ演出が世界的に注目され、Fremantle社がフォーマットのグローバル制作配給権を獲得し、現在は『Inside The Grid』として国際版のセールスが進行中。
番組を企画・制作した坂本一馬プロデューサーは「この度は栄誉ある賞をいただき、大変光栄です。『The Walls』のゲーム性と、制作に携わったスタッフの情熱が評価されたことをうれしく思います。今後も視聴者の皆さまにワクワクしていただける番組づくりに努めてまいります」とコメントを寄せた。
読売テレビはこのほかにも、『名探偵コナン』などのアニメ作品、『秘密のケンミンSHOW 極』などのバラエティー番組、木曜プラチナイトやドラマDiVEのドラマ作品、『The Rolling Kitchen』などの番組フォーマットを世界中にセールスしている。また、イタリア国営放送「Rai」での放送を見据えた日伊国際共同制作によるアニメシリーズ「ピノ＆シノビー」など、さまざまに国際的な協業に取り組み、日本発のコンテンツを世界に発信している。
【写真】特別番組『The Walls』松丸亮吾＆プレイヤー、心理戦の様子も
『The Walls』は、4人のプレイヤーが5×5の盤面で「隣のマスへ移動」または「壁を立てる」を選択し、四方を壁で囲まれるとゲームオーバーとなる、新感覚の体験型ゲーム番組。読み合い、騙し合い、運も頭脳もフル回転が必要な知的戦略ゲームを、GAME MASTERの松丸が届けた。
番組を企画・制作した坂本一馬プロデューサーは「この度は栄誉ある賞をいただき、大変光栄です。『The Walls』のゲーム性と、制作に携わったスタッフの情熱が評価されたことをうれしく思います。今後も視聴者の皆さまにワクワクしていただける番組づくりに努めてまいります」とコメントを寄せた。
読売テレビはこのほかにも、『名探偵コナン』などのアニメ作品、『秘密のケンミンSHOW 極』などのバラエティー番組、木曜プラチナイトやドラマDiVEのドラマ作品、『The Rolling Kitchen』などの番組フォーマットを世界中にセールスしている。また、イタリア国営放送「Rai」での放送を見据えた日伊国際共同制作によるアニメシリーズ「ピノ＆シノビー」など、さまざまに国際的な協業に取り組み、日本発のコンテンツを世界に発信している。