¡¡Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¡ÊÁ´½ÀÏ¢¡Ë¤Ï11Æü¤ËÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢¿³È½°Ñ°÷Ä¹¤ËÅ·Ìî°Â´î»Ò¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤Î½¢Ç¤¤ò·è¤á¤¿¡£½÷À¤ÎÅÐÍÑ¤Ï½é¤á¤Æ¡£Ç¤´ü¤ÏÍèÇ¯1·î¤«¤é2Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÎÅ·Ìî¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò°úÂà¸å¤Ë¿³È½¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¡¢¸ÞÎØ¤ò3ÅÙ·Ð¸³¡£½÷À¿³È½¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢2008Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤Ë½é»²²Ã¤·¤¿¡£21Ç¯ÅìµþÂç²ñ¤Ç¤Ï¸Ä¿ÍÀï¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÃË»Ò100¥¥íÄ¶µé·è¾¡¤Î¼ç¿³¤òÌ³¤á¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ç¤âºÛ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¸Â¤ê¤Ç¹ñºÝ¿³È½°÷¤òÍ¦Âà¤·¡¢¸½ºß¤Ï¹ñºÝ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¡ÊIJF¡Ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¸å¿Ê¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´½ÀÏ¢¤Î¹â»³·ò»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¿³È½¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£IJF¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤â¿¼¤¤¡×¤È³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£