Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、12月11日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は9日の試合で4位まで再浮上してきた赤坂ドリブンズの渡辺太（最高位戦）。頭脳明晰なドクター雀士が、同卓する上位陣のどこに弱点を見つけるか。

【映像】渡辺太、上位陣をどう食い止める？

「ネット麻雀の神」とも呼ばれる渡辺だが、3年目のMリーグでも安定した力を出している。過去の2シーズンはいずれもプラスで終えており、今シーズンも序盤は出遅れた印象はあったが、気づけば個人7位と好位置に。安定感があり、かつ強気な麻雀でさらなるポイントをチームに持ち帰る。

今期の好調選手といえば、BEAST X・中田花奈（連盟）。14戦して5勝、8連対で＋188.1ポイントと、堂々の個人4位。努力が結果に結びつき、それが自信につながりさらなる結果を有む、まさに好循環に入っている。この試合でトップを取れば、いよいよ個人トップ3入りだ。

リーグ首位を走るEX風林火山だが、9日の試合ではブレーキ。1日で100ポイント近く減らし、2位のKONAMI麻雀格闘倶楽部との差がだいぶ縮んだ。選手兼監督・滝沢和典（連盟）も、一時は3ケタあったプラスが＋66.0まで目減りした。悪い流れは自然には止まらない。食い止めるなら今だ。

100ポイント台のマイナスを抱えたままの日々が続く渋谷ABEMAS。元気印・日向藍子（最高位戦）も明るく努めるが、スカッとした勝利がなければ、心の底からの笑顔というわけにもいかない。戦い方にブレは見られないが、強敵相手に、どこまで無理に前に出ず好機を捉える麻雀を貫けるか。

【12月11日第1試合】

赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）個人7位 ＋158.9

EX風林火山・滝沢和典（連盟）個人15位 ＋66.0

渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）個人34位 ▲179.1

BEAST X・中田花奈（連盟）個人4位 ＋188.1

【12月9日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋525.1（58/120）

2位 KONAMI麻雀格闘俱楽部 ＋439.5（58/120）

3位 BEAST X ＋146.0（58/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋51.8（56/120）

5位 U-NEXT Pirates ▲13.0（60/120）

6位 セガサミーフェニックス ▲114.9（58/120）

7位 TEAM雷電 ▲135.0（56/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲144.0（60/120）

9位 EARTH JETS ▲263.9（58/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲491.6（54/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

