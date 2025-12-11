　Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、12月11日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は9日の試合で4位まで再浮上してきた赤坂ドリブンズの渡辺太（最高位戦）。頭脳明晰なドクター雀士が、同卓する上位陣のどこに弱点を見つけるか。

【映像】渡辺太、上位陣をどう食い止める？

　「ネット麻雀の神」とも呼ばれる渡辺だが、3年目のMリーグでも安定した力を出している。過去の2シーズンはいずれもプラスで終えており、今シーズンも序盤は出遅れた印象はあったが、気づけば個人7位と好位置に。安定感があり、かつ強気な麻雀でさらなるポイントをチームに持ち帰る。

　今期の好調選手といえば、BEAST X・中田花奈（連盟）。14戦して5勝、8連対で＋188.1ポイントと、堂々の個人4位。努力が結果に結びつき、それが自信につながりさらなる結果を有む、まさに好循環に入っている。この試合でトップを取れば、いよいよ個人トップ3入りだ。

　リーグ首位を走るEX風林火山だが、9日の試合ではブレーキ。1日で100ポイント近く減らし、2位のKONAMI麻雀格闘倶楽部との差がだいぶ縮んだ。選手兼監督・滝沢和典（連盟）も、一時は3ケタあったプラスが＋66.0まで目減りした。悪い流れは自然には止まらない。食い止めるなら今だ。

　100ポイント台のマイナスを抱えたままの日々が続く渋谷ABEMAS。元気印・日向藍子（最高位戦）も明るく努めるが、スカッとした勝利がなければ、心の底からの笑顔というわけにもいかない。戦い方にブレは見られないが、強敵相手に、どこまで無理に前に出ず好機を捉える麻雀を貫けるか。

【12月11日第1試合】

赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）個人7位　＋158.9
EX風林火山・滝沢和典（連盟）個人15位　＋66.0
渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）個人34位　▲179.1
BEAST X・中田花奈（連盟）個人4位　＋188.1

【12月9日終了時点での成績】

1位　EX風林火山　＋525.1（58/120）
2位　KONAMI麻雀格闘俱楽部　＋439.5（58/120）
3位　BEAST X　＋146.0（58/120）
4位　赤坂ドリブンズ　＋51.8（56/120）
5位　U-NEXT Pirates　▲13.0（60/120）
6位　セガサミーフェニックス　▲114.9（58/120）
7位　TEAM雷電　▲135.0（56/120）
8位　渋谷ABEMAS　▲144.0（60/120）
9位　EARTH JETS　▲263.9（58/120）
10位　KADOKAWAサクラナイツ　▲491.6（54/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ　2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。
（ABEMA／麻雀チャンネルより）
 