Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、12月11日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はリーグ最下位に沈むKADOKAWAサクラナイツ。岡田紗佳（連盟）を先発に立てて、反撃のきっかけを掴む。

【映像】岡田紗佳は勝利の女神になれるか？注目の先発

今シーズンから戦力も入れ替え、2度目の優勝へと邁進するはずだったKADOKAWAサクラナイツだが、現在はリーグ最下位の10位と低迷。マイナスも500ポイント近くまで膨らんだ。チーム、そしてリーグの華である岡田も、シーズン1勝では目立つ機会がまるで少ない。今は内容よりも結果。一度のトップが全てを変える。

同様にリーグ9位と苦しむEARTH JETSだが、ドラフト1位・石井一馬（最高位戦）は孤軍奮闘中だ。個人2位の好成績をあげており、チームを絶望的状況から救っている。1人の力でチームが勝ち切れないのは百も承知。ただ。希望の光であり続ければ、周囲の選手にも好影響が出る。

リーグ7位のTEAM雷電も、なかなかマイナス域から抜け出せずにもどかしい。高打点が持ち味の黒沢咲（連盟）も、バシッと決めたい場面が決まらず、3ケタマイナス。応援するファンたちも、理不尽なほどに高打点を連発するセレブらしい麻雀が見たくてうずうずしていることだろう。

大崩れはせず、なんとか踏みとどまっているU-NEXT Pirates。上位でなくとも、下位に沈み続けないあたりは自力の現れだ。リーダー小林剛（麻将連合）は、無理にトップを狙わない麻雀を貫くが、その凄みはプラス域にいてこそ、さらに増す。ここはトップでマイナスをきれいに洗い流したい。

【12月11日第1試合】

EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）個人2位 ＋230.6

KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）個人31位 ▲99.4

TEAM雷電・黒沢咲（連盟）個人33位 ▲111.1

U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）個人25位 ▲39.6

【12月9日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋525.1（58/120）

2位 KONAMI麻雀格闘俱楽部 ＋439.5（58/120）

3位 BEAST X ＋146.0（58/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋51.8（56/120）

5位 U-NEXT Pirates ▲13.0（60/120）

6位 セガサミーフェニックス ▲114.9（58/120）

7位 TEAM雷電 ▲135.0（56/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲144.0（60/120）

9位 EARTH JETS ▲263.9（58/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲491.6（54/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

