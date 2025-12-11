Bリーグオールスターの追加販売分含む全チケット完売…1月16日～18日まで長崎で開催
Bリーグは12月10日、「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」の追加販売分を含むDAY1～3全てのチケットの予定枚数が完売したことを発表した。
同イベントは1月16日から18日にかけての3日間、長崎県のHAPPINESS ARENAで開催。12月3日に長崎ヴェルカのファンクラブ会員先行でチケット販売がスタートしていた。完売とはなったものの、公式リセールにチケットが出品された場合にはチケットが購入可能。また、「バスケットLIVE」で全日程配信、DAY3の「りそなグループ B.LEAGUE ALL- STAR GAME 2026」 はNHKBSでの放送、各種配信サービスでも楽しめる。
開幕10周年の節目でもある今シーズンのオールスターでは連日様々な催しを開催。ファン必見のイベントとなる。
◆▼「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」概要
■開催日程 2026年1月16日（金）～18日（日）
■会場 HAPPINESS ARENA (長崎スタジアムシティ)
■実施内容・スケジュール ※スケジュール・内容は変更になる可能性あり
【DAY1】
1月16日 (金) 16:55～ B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026
① SEMIFINAL GAME1 KYUSHU UNITED vs B2 SELECTED
② SEMIFINAL GAME2 RISING STARS vs ASIA ALL-STARS
③ 3RD PLACE GAME 第1試合敗戦チーム vs 第2試合敗戦チーム
④ FINAL 第1試合勝利チーム vs 第2試合勝利チーム
【DAY2】
1月17日 (土) 16:30～ B.LEAGUE ALL-STAR CONTESTS 2026
【DAY3】
1月18日 (日) 11:30～ インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026
1月18日 (日) 15:00～ りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026
■配信・中継
DAY1～DAY3 全コンテンツ 配信 ： バスケットLIVE
DAY3 「りそなグループ B.LEAGUE ALL- STAR GAME 2026」 放送配信
放送 ： NHK BS
配信 ： J SPORTS / J SPORTSオンデマンド / U-NEXT / バスケットLIVE for Prime Video / DAZN
