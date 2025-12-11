Bリーグオールスターの追加販売分含む全チケット完売…1月16日～18日まで長崎で開催

　Bリーグは12月10日、「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」の追加販売分を含むDAY1～3全てのチケットの予定枚数が完売したことを発表した。


　同イベントは1月16日から18日にかけての3日間、長崎県のHAPPINESS ARENAで開催。12月3日に長崎ヴェルカのファンクラブ会員先行でチケット販売がスタートしていた。完売とはなったものの、公式リセールにチケットが出品された場合にはチケットが購入可能。また、「バスケットLIVE」で全日程配信、DAY3の「りそなグループ B.LEAGUE ALL- STAR GAME 2026」 はNHKBSでの放送、各種配信サービスでも楽しめる。


　開幕10周年の節目でもある今シーズンのオールスターでは連日様々な催しを開催。ファン必見のイベントとなる。


◆▼「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」概要

■開催日程　2026年1月16日（金）～18日（日）

■会場　HAPPINESS ARENA (長崎スタジアムシティ)

■実施内容・スケジュール　※スケジュール・内容は変更になる可能性あり

【DAY1】

1月16日 (金) 16:55～ B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026

① SEMIFINAL GAME1　　KYUSHU UNITED vs B2 SELECTED

② SEMIFINAL GAME2　　RISING STARS vs ASIA ALL-STARS

③ 3RD PLACE GAME　　第1試合敗戦チーム vs 第2試合敗戦チーム

④ FINAL　　　　　　 第1試合勝利チーム vs 第2試合勝利チーム


【DAY2】

1月17日 (土) 16:30～ B.LEAGUE ALL-STAR CONTESTS 2026


【DAY3】

1月18日 (日) 11:30～ インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026

1月18日 (日) 15:00～ りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026


■配信・中継

DAY1～DAY3 全コンテンツ 配信 ： バスケットLIVE

DAY3 「りそなグループ B.LEAGUE ALL- STAR GAME 2026」 放送配信

放送 ： NHK BS

配信 ： J SPORTS / J SPORTSオンデマンド / U-NEXT / バスケットLIVE for Prime Video / DAZN

　


