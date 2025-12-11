駅伝とラグビーで全国大会に出場する岡山県の倉敷高校です。壮行式が開かれました。

今月（12月）21日の全国高校駅伝に挑む倉敷高校陸上部。男子は48年連続48回目、女子は2年連続3回目の出場です。石川哲也校長が選手たちに激励の言葉を贈りました。

（倉敷陸上競技部 首藤海翔主将）

「先生方や親とかにもやっぱり応援されているので、しっかりと応えていきたいと思います」

（倉敷陸上競技部 南條愛歩主将）

「ずっと都大路を目標に一生懸命頑張って来たので、今までやってきたことを出しきるのみという所に集中して精いっぱいがんばりたいなと」

全国高校駅伝は今月21日に京都市で行われます。

そして、今月（12月）27日に東大阪市で開幕する全国高校ラグビー大会に挑むラグビー部です。県大会の決勝では、初めて決勝進出を果たした合同チームを破り、5大会連続の花園出場を決めました。

（倉敷高校ラグビー部 安田侑平主将）

「シード校を倒してベスト8っていうのが今年の目標なので、それに向けてもっと練習していきます」

倉敷高校ラグビー部は今月28日に高知代表の土佐塾高校と対戦します。