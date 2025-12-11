最優秀選手賞の鹿島GK早川友基が描く理想の姿「早川選手みたいになりたいと思ってもらえるような選手に」
Jリーグの年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」が12月11日に開催された。
最優秀選手賞を受賞したのは、鹿島アントラーズのGK早川友基。今季もシーズンの全38試合にフル出場し、度重なるビッグセーブでチームを勝利に導くなど抜群の存在感を放った。
絶対的守護神の26歳は「小さい頃からサッカー選手を夢見て、プレーしてきました。いつか、Jリーガーになって活躍して、ワールドカップに行って、優勝したいという思いも芽生えました。まずJリーガーになって、ここに立てたことを本当に嬉しく思います」と噛みしめる。
そんな自分を支えてくれた人たちに感謝の言葉を述べ、「この賞は、優勝なくして得られなかったと思う。厳しいシーズンを戦い抜いてきたチームメイト、自分に関わってくださったみなさまに、感謝して、今後も頑張っていきたい」と話す。
GKがMVPに選ばれるのは、2010年の楢粼正剛氏以来、２回目だ。早川は「今回、自分がMVPを受賞したことによって、少しでも、小さい子がゴールキーパーをやりたいな、早川選手みたいになりたいと思ってもらえるような選手になりたい。自分もゴールキーパーがより素晴らしいポジションと思ってもらえるよう、そういった活動や表現をどんどん発信していきたい」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
