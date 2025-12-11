BE:FIRST×ENHYPENのスペシャルダンスコラボも！NHK『MUSIC EXPO 2025』オンエア楽曲が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月12日22時30分からNHK総合で『MUSIC EXPO 2025』が放送。このたび本番組のオンエア楽曲が発表された。

■オンエア楽曲 ※アーティスト名ABC順

「I Want You Back」BE:FIRST

「FaSHioN」CORTIS

「Brought The Heat Back」ENHYPEN

「ROSE」HANA

「わたしの一番かわいいところKAWAII LAB.

「I DO ME」KiiiKiii

「GOAT」 Number_i

「Upside Down Kiss」TOMORROW X TOGETHER

「Hot 2 Hot」4EVE

SP企画ダンスコラボ「Masterplan ～ Bite Me」BE:FIRST×ENHYPEN

SP企画ダンスコラボ「TT ～ ヘビーローテーション」 KAWAII LAB. × KiiiKiii

■世界で活躍するアジアのトップアーティスト12組が集結

この番組では、2025年11月3に東京・東京ドームで開催された『MUSIC EXPO LIVE 2025』の模様を1時間に凝縮して放送。

イベントには、今、世界で活躍するアジアのトップアーティスト12組が集結し、4万人を熱狂させた。

アーティストのパフォーマンスに加えて、EXPOならではのスペシャル企画も満載。BE:FIRST×ENHYPEN、KAWAII LAB.×KiiiKiiiによるお互いへのリスペクトあふれるスペシャルダンスコラボや、オンステージでのコラボトークに加え、バックステージではある共通点を持つアーティスト同士によるコラボトーク「SPECIAL TALK SESSION」も。

さらにおよそ2時間に及ぶ拡大版『MUSIC EXPO 2025 SPECIAL EDITION』も放送決定。こちらはライブパフォーマンスを中心に、未公開映像をたっぷり追加して届ける。

■番組情報

NHK総合『MUSIC EXPO 2025』

12/12（金）22:30～23:28

MC：山里亮太

出演：BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、HANA、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）、KiiiKiii、Number_i、TOMORROW X TOGETHER、4EVE ※ABC順

■関連リンク

『MUSIC EXPO 2025』公式サイト

https://musicexpolive.com/

番組詳細はこちら

https://www.nhk.jp/g/music/blog/f3ibjk39c8xl/

■【画像】番組出演アーティスト