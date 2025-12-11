『CDTVライブ！ライブ！』“3大Fes.”第1弾「クリスマス LOVE SONG Fes.」の歌唱楽曲が発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月15日18時30分からTBSで放送される『CDTVライブ！ライブ！』を3時間30分スペシャルの歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲 ※アーティスト名五十音順

ILLIT「Almond Chocolate」

Aqua Timez「千の夜をこえて」「等身大のラブソング」

Ado「新時代」「私は最強」

幾田りら「Actor」「恋風」

WEST.「アンジョーヤリーナ」「ハピネス／AI」

ENHYPEN「XO（Only If You Say Yes）（Japanese Ver.）」

ORANGE RANGE「ラヴ・パレード」

King & Prince「koi-wazurai」「HEART」

Superfly「Wherever you are」「たしかなこと」

Stray Kids「Christmas Love」

Da-iCE「CITRUS」

TOMORROW X TOGETHER「Can’t Stop（Holiday Ver.）」

DOMOTO「愛のかたまり」

なにわ男子「I Wish」「初心LOVE（うぶらぶ）」

back number「クリスマスソング」「ヒロイン」

HANA「Blue Jeans」

Perfume「チョコレイト・ディスコ」「FLASH」「巡ループ」

BE:FIRST「夢中」「Santa Claus Is Coming to Town（サンタが街にやってくる）／ジャクソン5」

FRUITS ZIPPER「ピポパポ」

Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている -winter ver.-」「All I Want for Christmas Is You／マライア・キャリー」

REIKO「First Christmas feat. JUNON （BE:FIRST）」

＜プラチナライブ＞

星野源「恋」「SUN」「不思議」含む全10曲

■豪華アーティスト22組が珠玉のラブソングを披露

この日は、3週にわたって届けられる“3大Fes.”の第1弾となる『クリスマス LOVE SONG Fes.』をオンエア。豪華アーティスト22組が“この季節に聴きたい珠玉のラブソング”を続々披露し、LOVE SONG Fes.を盛り上げる。

この季節にぴったりな楽曲やアレンジで届ける「クリスマス LOVE SONG Fes.」をお見逃しなく。

そして、12月22日は、3大Fes.第2弾として「クリスマス年間ランキングFes.」を放送。今年の音楽シーンを総決算する、2025年を彩った豪華アーティストが大集結し、大ヒット曲連続のライブパフォーマンスを届ける。

3大Fes.の締めくくりを飾るのは、12月31日放送の『年越しカウントダウンFes.』。23時45分から翌朝5時まで恒例の年越しスペシャルを放送する。豪華アーティストと一緒に最高の2026年を迎えよう。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

12/15（月）18:30～21:54

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/