『CDTVライブ！ライブ！』“3大Fes.”第1弾「クリスマス LOVE SONG Fes.」の歌唱楽曲が発表
12月15日18時30分からTBSで放送される『CDTVライブ！ライブ！』を3時間30分スペシャルの歌唱楽曲が発表された。
■出演アーティスト / 歌唱楽曲 ※アーティスト名五十音順
ILLIT「Almond Chocolate」
Aqua Timez「千の夜をこえて」「等身大のラブソング」
Ado「新時代」「私は最強」
幾田りら「Actor」「恋風」
WEST.「アンジョーヤリーナ」「ハピネス／AI」
ENHYPEN「XO（Only If You Say Yes）（Japanese Ver.）」
ORANGE RANGE「ラヴ・パレード」
King & Prince「koi-wazurai」「HEART」
Superfly「Wherever you are」「たしかなこと」
Stray Kids「Christmas Love」
Da-iCE「CITRUS」
TOMORROW X TOGETHER「Can’t Stop（Holiday Ver.）」
DOMOTO「愛のかたまり」
なにわ男子「I Wish」「初心LOVE（うぶらぶ）」
back number「クリスマスソング」「ヒロイン」
HANA「Blue Jeans」
Perfume「チョコレイト・ディスコ」「FLASH」「巡ループ」
BE:FIRST「夢中」「Santa Claus Is Coming to Town（サンタが街にやってくる）／ジャクソン5」
FRUITS ZIPPER「ピポパポ」
Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている -winter ver.-」「All I Want for Christmas Is You／マライア・キャリー」
REIKO「First Christmas feat. JUNON （BE:FIRST）」
＜プラチナライブ＞
星野源「恋」「SUN」「不思議」含む全10曲
■豪華アーティスト22組が珠玉のラブソングを披露
この日は、3週にわたって届けられる“3大Fes.”の第1弾となる『クリスマス LOVE SONG Fes.』をオンエア。豪華アーティスト22組が“この季節に聴きたい珠玉のラブソング”を続々披露し、LOVE SONG Fes.を盛り上げる。
この季節にぴったりな楽曲やアレンジで届ける「クリスマス LOVE SONG Fes.」をお見逃しなく。
そして、12月22日は、3大Fes.第2弾として「クリスマス年間ランキングFes.」を放送。今年の音楽シーンを総決算する、2025年を彩った豪華アーティストが大集結し、大ヒット曲連続のライブパフォーマンスを届ける。
3大Fes.の締めくくりを飾るのは、12月31日放送の『年越しカウントダウンFes.』。23時45分から翌朝5時まで恒例の年越しスペシャルを放送する。豪華アーティストと一緒に最高の2026年を迎えよう。
■番組情報
TBS『CDTVライブ！ライブ！』
12/15（月）18:30～21:54
進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）
