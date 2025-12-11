日経225先物：11日19時＝250円高、5万450円
11日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比250円高の5万450円と急伸。日経平均株価の現物終値5万148.82円に対しては301.18円高。出来高は2260枚となっている。
TOPIX先物期近は3374.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.26ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50450 +250 2260
日経225mini 50445 +245 33290
TOPIX先物 3374.5 +7 2206
JPX日経400先物 30555 +160 129
グロース指数先物 644 +3 201
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
