　11日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比250円高の5万450円と急伸。日経平均株価の現物終値5万148.82円に対しては301.18円高。出来高は2260枚となっている。

　TOPIX先物期近は3374.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.26ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50450　　　　　+250　　　　2260
日経225mini 　　　　　　 50445　　　　　+245　　　 33290
TOPIX先物 　　　　　　　3374.5　　　　　　+7　　　　2206
JPX日経400先物　　　　　 30555　　　　　+160　　　　 129
グロース指数先物　　　　　 644　　　　　　+3　　　　 201
東証REIT指数先物　　売買不成立

