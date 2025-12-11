¼ÒÄ¹¼«¤éÊÝ·ò½ê¤ËÏ¢Íí¡¢À¸°éÉÔÎÉ¤äÃíÊ¸Áý²Ã¤ÇŽ¥Ž¥Ž¥¡Ö¥¥Î¥³¡×¤Î»ºÃÏµ¶Áõ¡Ú¿·³ã¡Û
¥¥Î¥³Îà¤ÎºÏÇÝ¤ÈÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¿·³ã»ÔÆî¶è¤Î²ñ¼Ò¤¬¡¢¸©³°»º¤Î¤·¤¤¤¿¤±¤Ê¤É¤ò¿·³ã¸©»º¤Èµ¶¤Ã¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ãæ»³¿©Âû Ãæ»³Ë§Íº¼ÒÄ¹
¡Ö¤½¤Î°ì»þ´ü¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÇ§¼±¤¬´Å¤¯¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤À¤±¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ»ÅÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡×
¼Õºá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÆî¶è¤Ë¤¢¤ëÃæ»³¿©Âû¤ÎÃæ»³Ë§Íº¼ÒÄ¹¡£¿·³ã»ÔÊÝ·ò½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ»³¿©Âû¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2023Ç¯10·î～2025Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢·²ÇÏ¸©»º¤Î¤·¤¤¤¿¤±¤ä·§ËÜ¸©»ºËô¤Ï°ñ¾ë¸©»º¤Î¤¤¯¤é¤²¤ò»È¤Ã¤¿¶ÈÌ³ÍÑ¤Î²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ê¤É¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÌó2000kg¤ò¿·³ã¸©»º¤Èµ¶¤Ã¤Æ²·Çä¶È¼Ô¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ»³¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µ¡³£¤Î¸Î¾ã¤äÀ¸°éÉÔÎÉ¡¢¤µ¤é¤Ë¼è°úÀè¤«¤é¤ÎÃíÊ¸¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤á¡¢·çÉÊ¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¸©³°»º¤ò°ì»þÅª¤Ë»ÅÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Ãæ»³¿©Âû Ãæ»³Ë§Íº¼ÒÄ¹
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¼ÉÊ¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¸©³°¤Î¥¥Î¥³²°¤µ¤ó¤«¤é¥¥Î¥³¤òÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«Ä´Ã£¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¸©³°»º¤ÎÉ½¼¨¤ò¿·³ã¸©»º¤È¤·¤Æ½Ð²Ù¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡×
¼è°úÀè¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¼õ¤±¡¢¼ÒÄ¹¼«¤éÊÝ·ò½ê¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤³¤È¤Çµ¶Áõ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿·³ã»ÔÊÝ·ò½ê¤Ï¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ÎÅ°Äì¤äÉ½¼¨¤ÎÀ§Àµ¤ò»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ»³¼ÒÄ¹¤Ï¡Öº£¸å¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ãæ»³¿©Âû Ãæ»³Ë§Íº¼ÒÄ¹
