15日放送『CDTV』歌唱曲発表 「クリスマス LOVE SONG Fes.」でDOMOTO、King & Prince、なにわ男子ら出演【アーティスト＆歌唱曲一覧】
15日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』（後6：30〜後9：54）に出演する全22組のアーティストの歌唱曲が11日、発表された。
【写真】豪華すぎる！なにわ男子＆BE:FIRSTら出演者たち
今回は、3週にわたる“3大Fes.”の第1弾として「クリスマス LOVE SONG Fes.」を届ける。総勢22組の豪華アーティストが“この季節に聴きたい珠玉のラブソング”を続々披露し、「LOVE SONG Fes.」を盛り上げる。
■出演アーティスト／歌唱楽曲※50音順
ILLIT「Almond Chocolate」
Aqua Timez「千の夜をこえて」「等身大のラブソング」
Ado「新時代」「私は最強」
幾田りら「Actor」「恋風」
WEST.「アンジョーヤリーナ」「ハピネス／AI」
ENHYPEN「XO（Only If You Say Yes）（Japanese Ver.）」
ORANGE RANGE「ラヴ・パレード」
King & Prince「koi-wazurai」「HEART」
Superfly「Wherever you are」「たしかなこと」
Stray Kids「Christmas Love」
Da-iCE「CITRUS」
TOMORROW X TOGETHER「Can't Stop （Holiday Ver.）」
DOMOTO「愛のかたまり」
なにわ男子「I Wish」「初心LOVE（うぶらぶ）」
back number「クリスマスソング」「ヒロイン」
HANA「Blue Jeans」
Perfume「チョコレイト・ディスコ」「FLASH」「巡ループ」
BE:FIRST「夢中」「Santa Claus Is Coming to Town（サンタが街にやってくる）／ジャクソン5」
FRUITS ZIPPER「ピポパポ」
Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている -winter ver.-」「All I Want for Christmas Is You／マライア・キャリー」
REIKO「First Christmas feat. JUNON（BE:FIRST）」
＜プラチナライブ＞
星野源「恋」「SUN」「不思議」含む全10曲
