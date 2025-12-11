Ãæ¹ñ¡¢º£ÅÙ¤ÏÊÌ¤ÎÍýÍ³¤Ç¹ñÌ±¤ËÆüËÜÅÏ¹Ò¼«½Í¸Æ¤Ó³Ý¤±¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎNOWnews¤Ï11Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£ÅÙ¤ÏÊÌ¤ÎÍýÍ³¤Ç¹ñÌ±¤ËÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡×¤È¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤Ï11Æü¡¢ºÆ¤Ó¹ñÌ±¤ËÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ò¼«½Í¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£º£ÅÙ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¡×¤À¡£
Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤Ï¡Ö8Æü°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤ÎËÜ½£ÅìÉôÉÕ¶á¤Î³¤°è¤ÇÏ¢Â³¤·¤ÆÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤êÂ¿¿ô¤ÎÉé½ý¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÄÅÇÈ¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î´Ø·¸Åö¶É¤Ï¤è¤êÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤Ï11·î14Æü¡¢ÆüËÜ¤Î¼£°Â¾ðÀª¤òÍýÍ³¤Ë¹ñÌ±¤ËÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë