¹ñ»º½é¤ÎÂç·¿ÅÅÆ°¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦µ¡¡¢½éÈô¹Ô¤ËÀ®¸ù¡½Ãæ¹ñ
¹¾À¾¾Ê·ÊÆÁÄÃ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹â¿·¶õ¹Á¤Ç12·î10Æü¸á¸å¡¢Ãæ¹ñ¹Ò¶õ¹©¶È½¸ÃÄ¤¬¼«¼ç³«È¯¤·¤¿800¥¥íµé¤Î½ÅºÜÅÅÆ°¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦µ¡¡ÊeVTOL¡Ë¡ÖAR-E800¡×¤¬½éÈô¹Ô¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AR-E800¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¿×Â®¤Ë¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤ÊÂ¿µ¡Ç½¥«¡¼¥´¥Ý¥Ã¥É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¡¢µ¡ÂÎÆâÉô¤Ë²ÙÊª¤òÀÑ¤ó¤ÇÍ¢Á÷¤¹¤ë¥â¡¼¥É¤È¡¢³°Â¦¤Ë²ÙÊª¤ò¤Ä¤ê²¼¤²¤ÆÍ¢Á÷¤¹¤ë¥â¡¼¥É¤ò½ÀÆð¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÇ¤Ì³ÅëºÜÎÌ¤Ï300¥¥í¤ËÃ£¤·¡¢»³³ÙÃÏÂÓ¤Î´ðÃÏ¶É¤Ø¤ÎÀßÈ÷Í¢Á÷¤äÊ£»¨¤ÊÃÏ·Á¤Ç¤Î¹©»öºî¶È¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤ÎÊª»ñÊäµë¤ä¶ÛµÞÊª»ñ¤ÎÍ¢Á÷¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇ¤Ì³¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë