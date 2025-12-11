ROIROM、ドキドキ止まらぬアンニュイフェイス “取扱説明書”も
本多大夢と浜川路己によるユニット・ROIROMが、12日発売のファッション誌『ar』1月号（主婦と生活社）の「BOOK in BOOK」に登場する。
【写真】めがねを着用！知的な雰囲気のROIROM
本多の美しすぎる肩チラ＆浜川の色っぽすぎるアンニュイフェイスにドキドキが止まらないカットを掲載。見ているだけでほっこりする、2人のわちゃわちゃショットも収録する。2人の近況報告や「ROIROMの取扱説明書」、直筆メッセージまで、ROIROMをもっと知ることができる内容がぎっしり詰まっている。
なお、同号の表紙は長濱ねるが飾る。阿部顕嵐は新連載『顕嵐のカケラ』をスタートする。
