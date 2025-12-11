長濱ねる、『ar』表紙に初登場 まぶしいボディ映えるコーデも“ぎゅん詰め”
俳優の長濱ねるが、12日発売のファッション誌『ar』1月号（主婦と生活社）の表紙に初登場する。
【写真集カット】なめらかなくびれを大胆に披露した長濱ねる
「表紙を飾らせていただけること、光栄の極みです」「最初にオファーをいただいた時に、とても驚きつつ私でいいのかな？と、とても恐縮な気持ちで」と、初表紙への想いを語った長濱。
誌面では、これまでに見たことのない長濱が“ぎゅん詰め”。「お眠なねるさん」とのおうちデート気分が味わえるパジャマショットやまぶしすぎるボディが映えるワンピース姿など、新しい姿を8Pで届ける。
ほか、「BOOK in BOOK」にはROIROMが登場。阿部顕嵐は新連載『顕嵐のカケラ』をスタートする。
